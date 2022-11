الشرطة الكندية تطارد قطيعًا من النعام اجتاح شوارع «ألبرتا».. فيديو

طاردت الشرطة الكندية قطيعا من النعام فر من حظيرة إلى شوارع بلدة «تابر»، بمقاطعة ألبرتا، وقالت السلطات في كندا إنها طاردت الطيور التي شقت طريقها خارج المدينة حيث تسببت في مخاطر مرورية، حسبما ذكرت خدمة شرطة تابر على فيسبوك وفقا لصحيفة «ذا انسايدر».

وأظهر مقطع فيديو نشرته قناة «ABC News»، الشرطة وهي تطارد الطيور في أحد شوارع ألبرتا، كما بيّن الفيديو محاولة أحد الأشخاص السيطرة على طائر أثناء استقلاله سيارة خاصة، إلا أنه تغلب عليه واستمر في الفرار.

ON THE LOOSE: Several ostriches escaped from their enclosure in Alberta, Canada, and one of the large birds was caught on camera giving police a run for their money. https://t.co/4uUiI89LHP pic.twitter.com/swKn1Ictnm