رئيس التحرير

أحمد الخطيب

الشرطة الكندية تطارد قطيعًا من النعام اجتاح شوارع «ألبرتا».. فيديو

كتب:

سحر المكاوى
01:05 م | الإثنين 28 نوفمبر 2022
نعام

نعام

طاردت الشرطة الكندية قطيعا من النعام فر من حظيرة إلى شوارع بلدة «تابر»، بمقاطعة ألبرتا، وقالت السلطات في كندا إنها طاردت الطيور التي شقت طريقها خارج المدينة حيث تسببت في مخاطر مرورية، حسبما ذكرت خدمة شرطة تابر على فيسبوك وفقا لصحيفة «ذا انسايدر».

وأظهر مقطع فيديو نشرته قناة «ABC News»، الشرطة وهي تطارد الطيور في أحد شوارع ألبرتا، كما بيّن الفيديو محاولة أحد الأشخاص السيطرة على طائر أثناء استقلاله سيارة خاصة، إلا أنه تغلب عليه واستمر في الفرار.

 

وقالت شرطة تابر في بيانها إن شرطة الخيالة الكندية الملكية عملت مع شرطة تابر لحبس النعام، حتى يتمكن أصحابها من الإمساك بها بأمان.

والنعام هو أسرع الطيور في العالم وتصل سرعتها إلى 43 ميلاً في الساعة وفقًا لمعهد سميثسونيان الوطني لبيولوجيا الحفظ وحديقة الحيوانات الوطنية، ووفقا للمعهد «عندما تواجه النعام حيوانًا مفترسًا، فإن خط دفاعها الأول هو الجري بسرعة وبعيدًا».

 

 

 

اقرأ المزيد:

«لديها لحية».. الشرطة الكندية تبحث عن امرأة لا تشبه النساء (صورة)

الشرطة الكندية تحقق في تهديد محتمل بوجود قنبلة بـ«البرلمان»

كندا تسجل عجزا في الميزانية الحكومية بقيمة 2.2 مليار دولار

الأمم المتحدة: كندا دعمت مناطق عربية متضررة من أزمات إنسانية بـ16.8 مليون دولار
بقلم سحر المكاوى