تفاصيل إشعال شاب النيران في شقة ببورسعيد.. الزوجة رفضت التنازل عن ملكيتها

كشف أهالي منطقة الأمل الجديد «زرزارة» بحي الضواحي في بورسعيد تفاصيل قيام زوج بإشعال النيران في شقة الزوجية، بعد رفض زوجته نقل ملكية الشقة باسمه.

وقالت إيمان محمود، إحدى سكان المنطقة، إن الزوج «شريف»، 30 سنة، تزوج من سيدة تبلغ من العمر 60 سنة، وأنجب منها طفلة، ودائما ما كان يعاني من خلافات مع والدته، والتي استمرت معه حتى بعد زواجه، ما دعى الزوجة لطلب الطلاق منه.

وأضافت «إيمان»، أن زوجة الشاب الثلاثيني كانت تقطن معه في نفس المبنى السكني الذي تقيم فيه والدته، وكانت تفتعل الخلافات بينهم، خاصة لزواجه من سيدة تكبره بـ30 عاما، وتحديدا بعد إصابة الزوجة في حادث سير واستخدامها «عصا» ليساعدها في الحركة.

رفضت توثيق الشقة باسمه

فيما قال محمود الشاذلي، من سكان المنطقة، إنه منذ عدة أيام اختلف «شريف» مع زوجته بسبب والدته، كما أنه كان لا يعمل، وطلب من زوجته أن تكتب له الشقة باسمه فرفضت، وهددها بأنه سيحرق الشقة، فتركت الزوجة منزل الزوجية لتبتعد عن الخلافات مع زوجها وأقامت عند أقاربها.

وتابع: «كان يبكي ويقول أنا لا أجد عمل ولا مأوى، وتزوجت بسيدة أكبر مني على أمل الاستقرار، ومع ذلك لم أجده»، مؤكدا أن أهالي المنطقة تفاجأوا بقيام «شريف» بتنفيذ تهديده وأحرق شقة الزوجية بالفعل وفر هاربا، ويجري البحث عنه.

وكان اللواء مدحت عبد الرحيم، مدير أمن بورسعيد، تلقى إخطارا من العقيد هاني المهدي، رئيس وحدة الإطفاء ببورسعيد، يفيد باندلاع حريق في شقة سكنية بالدور الثالث عمارة 42 بمساكن الأمل الجديد بحي الضواحي ببورسعيد، وتم الدفع بسيارتي إطفاء للسيطرة على الحريق.

البحث عن الزوج

وتبين من التحريات الأولية لرجال البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد أن الزوج قام بإشعال النيران في شقة الزوجية بعد أن رفضت زوجته التنازل عنها له.

ويجري البحث عن الزوج المتهم، كما يجري التحقيق مع زوجته، وأمرت النيابة العامة باستكمال التحقيقات لمعرفة ملابسات الحادث.