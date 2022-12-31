عاجل.. رئيس الوزراء يجري جولة ميدانية في الإسكندرية اليوم

يجري الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بعد قليل، جولة تفقدية لمتابعة عدد من المشروعات الجاري تنفيذها في محافظة الإسكندرية، وذلك في إطار حرصه على متابعة تنفيذ المشروعات القومية والتنموية والخدمية المنفذة في مختلف محافظات الجمهورية.

ويستهل رئيس الوزراء جولته، بتفقد أعمال تطوير ميدان محطة مصر بالإسكندرية، بعد تطويره، ورفع كفاءاته

موقف الإفراج الجمركي عن السلع والبضائع في المواني

ومن المقرر، أنَّ يتفقد رئيس مجلس الوزراء، خلال جولته الميدانية، موقف الإفراج الجمركي عن السلع والبضائع في مواني المحافظة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، في هذا الصدد خلال افتتاحه مشروع الغازات الطبية والصناعية في شركة النصر للكيماويات الوسيطة، قبل أيام.

وسنوافيكم بالتفاصيل بعد قليل.