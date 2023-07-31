حكومة ميانمار تعلن تمديد حالة الطوارئ لـ6 أشهر إضافية

أعلنت حكومة ميانمار، التي يسيطر عليها الجيش، اليوم الاثنين، تمديد حالة الطوارئ المفروضة في البلاد منذ الإطاحة بالحكومة المدنية قبل ما يقرب من عامين ونصف، لمدة 6 أشهر إضافية، اعتباراً من بداية شهر أغسطس المقبل.

تمديد حالة الطوارئ

وأفادت وسائل إعلام رسمية، حسبما ذكرت شبكة «إيه بي سي نيوز» الأمريكية، قبل قليل، بأن مجلس الدفاع والأمن الوطني اجتمع في العاصمة «نايبيداو»، وقرر تمديد حالة الطوارئ لمدة 6 أشهر أخرى، اعتباراً من غد الثلاثاء الأول من أغسطس 2023.

وتشير هذه الخطوة إلى أنه سوف يتم تأجيل الانتخابات العامة، التي وعدت الحكومة العسكرية بإجرائها في أغسطس المقبل.

سبب إعلان الطوارئ

تجدر الإشارة إلى أنه تم إعلان حالة الطوارئ عندما تم اعتقال الزعيمة السياسية المعروفة، أونج سان سوتشي، وكبار المسؤولين في حكومتها، وأعضاء من حزبها «الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية»، في الأول من فبراير عام 2021.

السيطرة على السلطة

وقال الجيش إنه سيطر على السلطة بسب مزاعم بحدوث تزوير في الانتخابات العامة الأخيرة، التي جرت في نوفمبر عام 2020، والتي حقق فيها حزب سوتشي فوزاً ساحقاً، واندلعت احتجاجات واسعة النطاق، قوبلت بقمع شديد من قوات الأمن.