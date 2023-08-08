منطقة الشرقية الأزهرية: أداء امتحانات الدور الثاني لشهادات القراءات في هدوء تام

أكد الدكتور السيد أحمد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية، أداء طلاب شهادات القراءات امتحانات الدور الثاني في هدوء تام، مضيفا خلال تفقده عدد من لجان إدارة شرق الزقازيق، صباح اليوم، الثلاثاء، أن «امتحانات شهادات القراءات بمختلف التخصصات، تسير دون أي معوقات».

تنفيذ الضوابط المقررة من المنطقة الأزهرية

وخلال الجولة، شدد الجنيدي على ضرورة تنفيذ الضوابط المقررة من المنطقة الأزهرية في جميع الامتحانات، لتحقيق مبدأ الشفافية والحياد، مؤكدا الحرص على إعطاء كل طالب ما يستحق، مع التشديد على منع الغش بكل طرقه وأشكاله.

وأضاف أن غرف المتابعة الفرعية التابعة للمنطقة الأزهرية لم تتلق أي شكاوى تخص الامتحانات، ومدى ملائمة الأسئلة لوقت الإجابة المخصص لها، أو خروجها عن المناهج المقررة.

وأدى طلاب مرحلة التجويد الامتحانات في مادتي التوحيد والحديث، اليوم، بينما أدى طلاب مرحلة «العالية» الامتحانات في مادتي الفواصل والعلوم والصحة، وأدى طلاب مرحلة التخصص الامتحان في مادتي الأدب والنصوص، وعلوم القرآن الكريم.