إجلاء عاجل لسكان أكبر مدينة في كندا.. حريق هائل يقترب من المنطقة (فيديو)

أعلنت السلطات الكندية إجلاء مدينة يلونايف إحدى أكبر المدن في شمال كندا، وسط تحذيرات من اقتراب حريق الغابات منها بحلول نهاية الأسبوع، بحسب ما ذكرته شبكة «بي بي سي» البريطانية.

وأعطت السلطات سكان يلونايف، العاصمة الشمالية الغربية، مهلة حتى ظهر يوم الجمعة لمغادرة المدينة لأن الحريق على بعد 17 كيلومترًا من المدينة.

ومن جانبه، قال شين طومسون، وزير البيئة في المنطقة، في مؤتمر صحفي يوم الأربعاء إن الحرائق «اتخذت منعطفًا آخر نحو الأسوأ» وتمثل الآن «تهديدًا حقيقيًا» لمدينة يلونايف.

وأضاف: «أريد أن أؤكد أن المدينة ليست في خطر مباشر ولكن بدون مطر، من المحتمل أن تصل الحريق إلى ضواحي المدينة بحلول نهاية الأسبوع، ومن يريد البقاء يعرض نفسه والآخرين للخطر».

وصدرت أوامر بإخلاء العديد من المجتمعات المجاورة، بما في ذلك أحد سكان دينا الأصليين، ديتا، ويخشى المسؤولون من أن الطريق السريع الذي يربط تلك الأماكن بمدينة يلونايف والذي يعيش فيها حوالي 20 ألف شخص، قد تغمره النيران في أقرب وقت يوم الجمعة.

Canada Fires - The Government of the Northwest Territorries announced an evacuation of the Capital City Yellowknife



Yellowknife has a population of around 20,000 people



There is no immediate threat to the city, right now. The Government also warned that highways could close. pic.twitter.com/EHWw5AT2sg