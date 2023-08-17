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إجلاء عاجل لسكان أكبر مدينة في كندا.. حريق هائل يقترب من المنطقة (فيديو)

كتب:

أحمد عادل موسى
10:57 ص | الخميس 17 أغسطس 2023
حرائق كندا

حرائق كندا

أعلنت السلطات الكندية إجلاء مدينة يلونايف إحدى أكبر المدن في شمال كندا، وسط تحذيرات من اقتراب حريق الغابات منها بحلول نهاية الأسبوع، بحسب ما ذكرته شبكة «بي بي سي» البريطانية.

الحريق على بعد 17 كيلومترًا من المدينة

وأعطت السلطات سكان يلونايف، العاصمة الشمالية الغربية، مهلة حتى ظهر يوم الجمعة لمغادرة المدينة لأن الحريق على بعد 17 كيلومترًا من المدينة.

ومن جانبه، قال شين طومسون، وزير البيئة في المنطقة، في مؤتمر صحفي يوم الأربعاء إن الحرائق «اتخذت منعطفًا آخر نحو الأسوأ» وتمثل الآن «تهديدًا حقيقيًا» لمدينة يلونايف.

بدون مطر ستصل الحرائق ضواحي المدينة

وأضاف: «أريد أن أؤكد أن المدينة ليست في خطر مباشر ولكن بدون مطر، من المحتمل أن تصل الحريق إلى ضواحي المدينة بحلول نهاية الأسبوع، ومن يريد البقاء يعرض نفسه والآخرين للخطر».

وصدرت أوامر بإخلاء العديد من المجتمعات المجاورة، بما في ذلك أحد سكان دينا الأصليين، ديتا، ويخشى المسؤولون من أن الطريق السريع الذي يربط تلك الأماكن بمدينة يلونايف والذي يعيش فيها حوالي 20 ألف شخص، قد تغمره النيران في أقرب وقت يوم الجمعة.

اندلاع 1000 حريق فى البلاد

وحذرت الساطات السكان من اللجوء إلى الجزر الواقعة في بحيرة «Slave» العظمى لأنه من المتوقع أن تتدهور جودة الهواء في المنطقة بشكل كبير مع اقتراب الحريق.

ويعد ذلك أسوأ موسم حرائق الغابات في كندا على الإطلاق، حيث ينشط حوالي 1000 حريق في البلاد، وفي بعض الأحيان، كان الدخان ينتقل جنوبًا حتى جورجيا وشرقًا مثل أوروبا.

وحث المسؤولون الناس على التوجه جنوبا إلى ألبرتا إن أمكن، وتم تعيين مركبات مرافقة لتوجيه سائقي السيارات عبر بعض المناطق لأن الدخان المنبعث من الحرائق قد حجب الرؤية أحيانًا على طول الطريق السريع الوحيد المتجه جنوبًا خارج مدينة يلونايف، وقال مسؤولون إنه سيتم وضع محطات إضافية للتزود بالوقود وشاحنات سحب على طول الطريق.

وفى الوقت الحالي، لم يتضح ما الذي سيفعله الأشخاص الذين جرى إجلاؤهم عندما يصلون إلى بر الأمان، وقال إشعار رسمي نشرته حكومة الإقليم، أمس، إنه لم يتم إنشاء مراكز استقبال للأشخاص الذين تم إجلاؤهم.

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