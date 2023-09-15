انفجار عربة قطار محملة بحمض البيركلوريك في نبراسكا الأمريكية (صور)

انفجرت عربة قطار محملة بحمض البيركلوريك في ولاية نبراسكا الواقعة في منطقة السهول العظمى والغرب الأوسط الأمريكي، فيما قالت إدارة الإطفاء في نورث بلات، إن السلطات المحلية تقوم بإجلاء السكان، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

ووقع الحادث على خطوط السكك الحديدية التابعة لشركة «يونيون باسيفيك» في مدينة نورث بلات، وفقا لما ذكرته صحيفة «دايلي ميل» البريطانية.

وأظهرت صور عبر الإنترنت عمودًا كثيفًا من الدخان الأبيض يتحرك عبر الأراضي الزراعية.

وأشار رجال الإطفاء، عبر موقع إكس «تويتر سابقا»، إن الحادث وقع حوالي الساعة 12:10 مساءا بالتوقيت المحلي« 07:10 مساءا بتوقيت القاهرة»، في محطة سكة حديد «يونيون باسفيكرايلرود بيلي ياردز».

حريق ودخان كثيف

وأضاف رجال الإطفاء، أن الانفجار تسبب في اندلاع حريق، ومع اشتداد الحريق، بدأ انبعاث دخان سام كثيف، مما تسبب في إغلاق الطرق السريعة القريبة.

حمض لصناعة المتفجرات

وفي سياق متصل، نقلت صحيفة «نيويورك بوست» الأمريكية، عن ممثل عن خدمات السكك الحديدية، أن العربة كانت تحتوي على «حمض البيركلوريك» الذي يستخدم في صناعة المتفجرات، فضلا عن منتجات غذائية وأدوية مختلفة.

من جانبها، أشارت «يونيون باسفيك» في بيان، إن انفجارًا وقع داخل حاوية مما أدى إلى اشتعال النيران في العديد من عربات السكك الحديدية.