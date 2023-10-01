انتظام العمل بالجامعات في ثاني أيام العام الدراسي الجديد 2023

تنتظم الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية في اليوم الثاني على التوالي في أعمال العام الدراسي الجديد 2023 لمختلف الكليات والمعاهد المختلفة، وفقا للخريطة الزمنة التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وأوضح عدد من رؤساء الجامعات، أن أعمال الدراسة تسير بصورة منتظمة وهادئة دون رصد أي مشكلات بشأنها حتى الآن.

وقال الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، إن الجامعة وفرعها الأهلي استعدت تماما للعام الدراسي الجديد 2023- 2024، وفقا لضوابط وقواعد المجلس الأعلى للجامعات، لافتا إلى أن الجامعة من الأسبوع الأول ستنفذ مخططا للماراثونات والمهرجانات والاحتفالات الخاصة باستقبال طلابها الجدد والقدامى وعدد من الأنشطة والفعاليات المحفزة لمهاراتهم المختلفة.

وأضاف قنديل، أن جامعة حلوان الأهلية استقبلت في عامها الثاني 3295 طالبا مستجدا، ليصبح إجمالي عدد الطلاب نحو 4150 طالبا ببرامج الجامعة المختلفة، والتي أصبحت 21 برنامجا للعام الدراسي 2023-2024، وذلك بـ8 كليات وهي علوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات، طب الأسنان، تكنولوجيا العلوم الصحية والتطبيقية، الهندسة، الفنون التطبيقية، العلوم الإنسانية والتجارة وإدارة الأعمال، العلوم، العلاج الطبيعي.

وأشار قنديل، إلى أن جامعة حلوان الأهلية توفر التدريب بالتخصصات العلمية والطبية في مستشفى بدر الجامعي، لحين إنشاء مجمع طبي يعمل على خدمة المنطقة بأكملها.

انتهاء الاستعدادات الخاصة بالعام الدراسي الجديد

ومن جانبها، أكدت الدكتورة هبة سالم، رئيس جامعة أكتوبر التكنولوجية، الانتهاء من الاستعدادات الخاصة بالعام الدراسي الجديد، من حيث وضع الجداول الدراسية وقوائم الطلاب وتحديد القاعات والمعامل، وجميع المتطلبات المتعلقة بالعملية التعليمية، منوهة بأن عدد الطلاب المقيدين للعام الدراسي الجديد سيتخطى الـ2000 طالب وطالبة بمختلف البرامج الدراسية والتخصصات.

وأشارت هبة، إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تغييرا في فكر الأهالي والطلاب تجاه الجامعات التكنولوجية، يتماشى مع التطور الكبير في قطاع التعليم الذي تشهده الدولة خلال العشر سنوات الماضية، مؤكدا أن التعليم التكنولوجي أصبح رئة جديدة لطلاب التعليم الفني في تحقيق أحلامهم وطموحاتهم العلمية.

واستقبلت جامعة سوهاج 70 ألف طالب وطالبة بالعام الدراسي الجديد داخل 17 كلية ومعهد بمقريها القديم والجديد، والمقرر أن يبدأ اليوم السبت الموافق 30 من سبتمبر الجاري، وتستمر الدراسة بالفصل الدراسي الأول لمدة 14 أسبوعًا، لتنتهي يوم 4 يناير 2024، وفقاً للخريطة الزمنية التي أعلنها الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

استقبال الطلاب الجدد والقدامى داخل مقري الجامعة القديم والجديد

وأوضح الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، أن العمل جرى وفقا للخطة الشاملة التي وضعت لإتمام تجهيزات استقبال الطلاب الجدد والقدامى داخل مقري الجامعة القديم والجديد بداية من الأسبوع الجاري، مؤكدا أن الجامعة تضع دائما نصب أعينها مصلحة الطالب الجامعي، وتعمل جاهدة لتوفير ما يلزم من سبل الدعم والرعاية، وتسخير الإمكانات المتاحة لضمان تقديم أفضل الخدمات التعليمية للطلاب، وتوفير بيئة أكاديمية محفزة وداعمة للتميز والإبداع، إلى جانب التزامها التام بتهيئة الأجواء الملائمة لمساعدتهم على النجاح والتفوق.

وأشار النعماني، إلى التأكيد على جاهزية الكليات لانتظام العملية التعليمية منذ يومها الأول، والانتهاء من تجديد وإحلال البنية التحتية وأعمال الصيانة والترميم للمباني وبالمدن الجامعية، بالإضافة إلى تجهيز المعامل والمكتبات وقاعات الدرس ومدرجات المحاضرات، وتزويدها بأحدث النظم التكنولوجية وفقاً طبيعة الدراسة، الى جانب تجديد الطرق المؤدية إلى مدرجات الدراسة ومخارجها لتتناسب مع طلاب ذوي الاحتياجات الخاصة وكذلك متابعة النظافة الدورية وأعمال التأمين والحماية داخل المقرين، وتشجير ما بين المباني.

توجيه بإعلان جداول المحاضرات والانضباط الكامل داخل الكليات

وأكد أنه تم التنبيه على أعضاء هيئة التدريس ورؤساء الأقسام بسرعة إعلان جداول المحاضرات والانضباط الكامل داخل الكليات، وتواجد أعضاء الهيئة التدريسية ومعاونيهم بشكل منتظم، لضمان حسن سير العملية التعليمية، إلى جانب جاهزية المستشفيات الجامعية لتقديم خدمة طبية ذات جودة عالية للطلاب.

وأكد الدكتور محمد الشناوي، رئيس جامعة الجلالة، الالتزام بجميع الضوابط والقرارات التي اتخذها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، فيما يتعلق بالالتزام بالخريطة الزمنية للعام الجديد، والانتهاء من كافة التجهيزات وأعمال الصيانة للمنشآت الجامعية من قاعات ومدرجات وفعاليات ومدن جامعية، منوها بأن الجامعة انهت استعداداتها لتنظيم المهرجانات والفعاليات لاستقبال الطلاب في اليوم الأول للدراسة.