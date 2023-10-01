وزير الاتصال الأردني: المواطن في المستقبل سيكون «رقميا» بالدرجة الأولى

قال الدكتور أحمد الهناندة، وزير الاتصال الأردني، إن المواطن في المستقبل سيكون رقميا، ويعتمد على الفضاء السيبراني والتكنولوجيا بشكل رئيسي، إذ إن العالم الافتراضي لا يفتح مجالا للأشخاص فقط، بل يساعد الحكومات والمؤسسات والشركات، لكن أيضا هناك تخوف من التحول إلى العمليات الرقمية خوفا من القرصنة.

وأضاف «الهناندة»، خلال مداخلة هاتفية على شاشة «القاهرة الإخبارية»، في برنامج «عن قرب»، مع الإعلامية أمل الحناوي، أن التحدي الأكبر أصبح كيف نحمي معلوماتنا وكيف نحمي البنية التحتية واقتصادنا وأنفسنا، مؤكدًا في الوقت ذاته أن الانتقال للفضاء السيبراني لم يعد خيالا، بل أصبح حقيقة ولابد منه ولابد من مواكبة التطور والأحلام والطموحات، من أجل تطوير المؤسسات ومن هنا جاء أهمية الوعي بأهمية التطور التكنولوجي.

استراتيجية فعالة للتحوُّل الرقمي

وأكد وزير الاتصال الأردني، «لكي تكون أي استراتيجية للتحوُّل الرقمي فعالة حقًا، لا يكفي اعتماد تقنيات جديدة فحسب. بل يجب أن يحدث التحول في جميع جوانب المؤسسة لتحقيق أقصى تأثير، يُعد ابتكار الأعمال المرتكز على العملاء أحد الركائز الأساسية التي توجه التحوّل الرقمي. ولا يُفضل اعتماد تقنية ناشئة إلا بعد استكشافها بالكامل في سياق رحلة عميلك وسلوكه وتوقعاته».