أحد أبطال أكتوبر: صعدنا خط بارليف في ثوانٍ.. وجندي تسلق الساتر بمدفع 85 كجم

كشف خالد شلبي، من أبطال حرب أكتوبر، كواليس أهم الملاحم العسكرية في تاريخ مصر الحديث، وهي نصر أكتوبر، موضحا أنهم لم يكونوا يعلمون بقرار الحرب حتى الساعة الواحدة والنصف ظهر يوم 6 أكتوبر، حينما أخبرهم ضابط برتبة مقدم بالمهام التي سيقومون بها.

ضرب المطارات الخاصة بالعدو والمواقع الحصينة

وتابع خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه عند الساعة الثانية ظهرًا، بدأ الطيران والقوات الجوية ضرب المطارات الخاصة بالعدو والمواقع الحصينة.

4 آلاف مدفع قصفت تحصينات ومواقع الإسرائيليين على طول خط بارليف

وأوضح خالد شلبي، من أبطال حرب أكتوبر، أنه بعد مهمة الطائرات، كان هناك 4 آلاف مدفع تقصف تحصينات ومواقع الإسرائيليين على طول خط بارليف، وكل فرد معه بندقية وسلاح شخصي عبارة عن طبنجة وقنبلتين هجومية ودفاعية، مشيرًا إلى إن الساتر الترابي كان بزاوية 60 درجة، وتم صعوده في ثوانٍ والمقاتلين يهللون «الله أكبر الله أكبر»، وأحد عناصر المدفعية حمل مدفع يزن 85 كيلو ويجري بيه على الساتر وكأنه لا يحمل شيئا.