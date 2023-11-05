الزراعة تطرح سلالات جديدة للقمح في المحافظات.. الفدان ينتج 30 أردبا

أكد الدكتور هاني البرهاني، أستاذ متفرغ بقسم بحوث القمح، في محطة بحوث سخا، في محافظة كفر الشيخ، والتي تعد أحد أهم المراكز البحثية في مصر والشرق الأوسط، أن وزارة الزراعة، قد طرحت سلالات جديدة للقمح في المحافظات، فائقة الإنتاجية إذ يبلغ إنتاجية الفدان الواحد من تلك الأصناف بنحو 30 أردبا للفدان.

الفدان ينتج 30 أردبا من أصناف القمح 2023

وأوضح الدكتور «البرهامي»، في تصريحات، لـ«الوطن»، أن أفضل سلالات القمح الجديدة، والتي تنتج نحو 30 أردب قمح للفدان، هي صنف مصر 3، وجيزة 171، وجيزة 95، وسدس 14، وهي سلالات قمح تتميز بأنها تنتج نحو 30 أردب للفدان الواحد.

أصناف قمح مقاومة للجفاف

وأضاف أن أصناف القمح السابق ذكرها، هي من الأصناف عالية الإنتاجية للمحصول، كما أنها مقاومة للجفاف، والصدأ، وتتميز بأنها ذات جودة عالية من الدقيق المصري الفاخر، الذي يعد من أهم المنتجات الحقلية الهامة في مصر، لافتاً إلى أن أفضل توقيت لزراعة محصول القمح من منتصف شهر نوفمبر، حتى منتصف شهر ديسمبر المقبل.