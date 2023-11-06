«التعليم»: الإناث يتفوقن على الذكور في مستوى التعلم بالتقييم الوطني

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، نتائج التقييم الوطني للصف الرابع الابتدائي والمقارنة بين نتائج التقييمين في عام 2023 و2021، والذي أجري على الطلاب في مادتي اللغة العربية والرياضيات.

المقارنة بين نتائج التقييمين 2023 و2021

- في اللغة العربية، حدث تحسن طفيف في تعلم تلاميذ الصف الرابع في تقييم 2023 مقارنة بنتائج تقييم 2021، هذا التحسن ظهرت مؤشراته في تحرك نسبة (2%) من التلاميذ من المستويين الأدنى مبتدئ، وأقل من مستوى الصف إلى المستويين الأعلى (متقدم، وكفء).

- في الرياضيات، أظهرت نتائج المقارنة بين التقييمين أن الفروق تكاد لا تذكر في نمط توزيع نسب التلاميذ على مستويات الأداء، حيث شهد تقييم 2023 هبوط نسبة من التلاميذ لا تتعدى (0.6%) إلى المستويين الأدنى، مقارنة بتقييم 2021

- من حيث المقارنة بين الذكور والإناث، يتفق التقييمان على تفوق الإناث على الذكور بشكل عام، مع ملاحظة تحسن مستوى تعلم الذكور في الرياضيات في تقييم 2023 مقارنة بمستواهم في تقييم 2021.

- من حيث المقارنة بين الريف والحضر، يتفق التقييمان في تفوق الحضر على الريف، مع وجود بعض الاستثناءات.

- من حيث المقارنة بين التعليم العام والأزهر، يتفق التقييمان في تفوق التعليم الأزهري على التعليم العام، مع ملاحظة أن نسبة من حققوا المستويين الأعلى من نوعي التعليم تناقصت في تقييم 2023 عما كانت عليه في تقييم 2021 اختلف ترتيب القطاعات الجغرافية في مستويات تعلم المادتين بين التقييمين 2021 و2023؛ ففي تقييم 2021، كان قطاع العاصمة أعلى قطاع في اللغة العربية، وقطاع الوجه البحري الأعلى في الرياضيات، في حين كان أقل قطاع في المادتين قطاع الوجه القبلي.

وفي تقييم 2023، أصبح قطاع الوجه البحري هو الأعلى في المادتين وظل قطاع الوجه القبلي هو الأقل أداء في المادتين، وتشير النتائج على مستوى المحافظات والقطاعات الجغرافية إلى ضرورة إعطاء مزيد من الاهتمام بتحسين أداء التلاميذ في الوجه القبلي نظرا لانخفاض أدائهم في التقييمين بشكل ملحوظ مقارنة بأقرانهم في باقي القطاعات.

- بصفة عامة، أظهرت المقارنة بين تقييمي 2021 و 2023 أن أكثر من نصف الطلاب في كلا المادتين ما زالوا في المستويين الأدنى للأداء برغم دراستهم لحوالي 85% من منهجي اللغة العربية والرياضيات، ما يستدعي البحث في العوامل التي حالت دون تحسن مستويات تعلمهم.