«سيلفي الوداع».. لحظات مؤثرة لفلسطيني يلتقط صورة مع طفلته بعد استشهادها (فيديو)

يجلس على الأرض، واضعا طفلته الشهيدة التي كان وجهها مكسيا بغبار الدمار، بين ذراعيه، ليلتقط معها صور «سيلفي»، ربما يعتقد أنه في حلم، وأن طفلته ما تزال على قيد الحياة، لحظات مأساوية وثقها الصحفي أنس شريف، لأب فلسطيني يجلس فوق أنقاض الناتجة عن القصف في غزة، وتداولها على مواقع التواصل الاجتماعي.

فلسطيني يودع طفلته الشهيدة بـ«سيلفي»

علامات الصدمة والصمود كانت تسيطر على الأب الفلسطيني المكلوم، أثناء احتضان طفلته التي ارتقت إثر هجمة وحشية لجيش الاحتلال الإسرئيلي، إذ كان يردد: «إنا لله وإن إليه راجعون»، وتعاطف كثيرون معه داعين له بالصبر.

مشاهد إنسانية من أحداث غزة

عديد من المشاهد الإنسانية وثقها الصحفيين الفلسطينين في أحداث غزة منذ بدء حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة، التي بدأت في السابع من أكتوبر الماضي، من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، راح ضحيتها آلاف الأبرياء، أكثرهم من الأطفال، ليخطفوا قلوب كثيرون، كان منهم الطفل يوسف الذي عرف بأنه «شعره كيرلي.. وأبيضاني وحلو»، تلك الكلمات التي كانت تردها والدته أثناء البحث عن جثمانه داخل المستشفى، وغيره من الأطفال الأخرين.

لحظات صعبة عاشها أهالي غزة على 48 يوما قبل تطبيق الهدنة الإنسانية، إذ ارتكب الاحتلال الإسرئيلي عديد من الجرائم البشعة، من خلال استهدافه المباني التي تحولت إلى ركام، والمستشفات التي خرجت عن الخدمات الطبية، بالإضافة إلى المدارس التي يوجد بها العديد من النازحين.

ومنذ ساعات دخلت الهدنة الإنسانية في قطاع غزة حيز التنفيذ، بدءًا من السابعة صباح اليوم وتستمر لمدة 4 أيام متوصلة، يتوقف خلالها القتال بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل.