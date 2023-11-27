زراعة 1210 أشجار مثمرة في مطاي وسمالوط بالمنيا ضمن المبادرة الرئاسية

أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، مواصلة الوحدات المحلية جهودها في تنفيذ أعمال المبادرة الرئاسية للتشجير والمعنية بزراعة 100 مليون شجرة، حيث تحظى المبادرة باهتمام ورعاية القيادة السياسية، لمواجهة التغيرات المناخية، بما يسهم في توفير مساحة خضراء والحد من التلوث، وخلق بيئة أكثر نقاءً للمواطنين مع التركيز على الزراعة أمام المدارس والمؤسسات ومراكز الشباب والمستشفيات وجانب الطرق والمحاور ومداخل القرى والمدن وغيرها من الأماكن واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة التي تضمن استدامة الأشجار التى يتم زراعتها ، والاستفادة منها.

استكمال أعمال التجميل والدهانات

من جانبه، قال هشام فايز رئيس المركز رئيس مركز مطاي، إنه يجرى استكمال أعمال التجميل والدهانات وتنسيق وزراعة الأشجار بعدد من الطرق الرئيسية بالمدينة، حيث تم زراعة عدد 210 من شتلات الأشجار المثمرة بالطريق الدائرى بزمام حى شمال وكذلك بطريق مصر أسوان الزراعي أمام كوبري الكفور ، إلى جانب قص وتهذيب عدد من الأشجار بمحيط المستشفيات بحي جنوب المدينة.

زراعة 1000 من شتلات أشجار الزينة والمثمرة

كما تابع الدكتور سعيد محمد رئيس مركز سمالوط، مجهودات إدارة المشاتل بالوحدة المحلية في قص وتهذيب الأشجار، و زراعة 1000 من شتلات أشجار الزينة والمثمرة على طريق مصر أسوان الزراعي أمام قرية قلوصنا، وذلك ضمن جهود الوحدة المحلية في الحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري للمركز.