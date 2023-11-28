كيفية الحصول على 8 آلاف جنيه كل 3 أشهر من شهادة الحصاد بالبنك الزراعي 

أعلن البنك الزراعي المصري، عن التفاصيل والمميزات الخاصة بشهادة الحصاد الادخارية، في ظل تقديم البنوك المصرية تقديم شهادات ادخارية لعملائها، سواء بالعملة المحلية أو الأجنبية، لكن التفاصيل تختلف وفقا لطبيعة كل بنك.

وتستعرض «الوطن» تفاصيل شهادة الحصاد، والتي جاءت كما يلي:

تفاصيل شهادة الحصاد

- فئة الشهادة: 1000 جنيه ومضاعفاتها.

- المدة: 3 سنوات.

- دورية صرف العائد: شهري يحتسب من تاريخ يوم العمل التالي لشراء الشهادة.

- من له حق الشراء: الأفراد الطبيعيين المصريين البالغين والقصر فقط.

- استرداد الشهادة: بعد مرور 6 أشهر من تاريخ الإصدار.

المميزات

- الشهادة أسمية ولا تصرف قيمتها إلا لصاحبها.

- إمكانية الشراء بدون حد أقصى.

- الشراء من أي فرع تابع للبنك.

- يمكن إصدار الشهادة بأسماء القصر حتى بلوغهم السن القانوني، مع ادخار العائد أو صرفه من الحساب.

المستندات المطلوبة

- صورة من بطاقة الرقم القومي سارية.

- أو جواز السفر للأجانب سارٍ.

- شهادة ميلاد مميكنة للقصر (وقرار الوصاية إن وجد).

كيفية الحصول على 8 آلاف جنيه كل 3 أشهر

وفي حالة ادخار العميل مبلغ 200 ألف جنيه من خلال شهادة الحصاد، سيحصل على 8 آلاف جنيه، بشكل ربع سنوي، أي إجمالي عائد 96 ألف بنهاية مدة الشهادة، ويحصل المواطن على 34 ألف جنيه بشكل سنوي، أي إجمالي عائد 102 جنيه بنهاية الشهر.