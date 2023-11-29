وكيل «الشباب والرياضة» بالوادي الجديد يجري جولات تفقدية ويحيل المقصرين للتحقيق

أجرى بهاء شوقي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الوادي الجديد، الثلاثاء، متابعة ميدانية للمنشأة الشبابية والرياضية وإحالة المقصرين للتحقيق، حيث أجرى جولة تفقدية للمنشآت الشبابية والرياضية خاصة مركز التنمية الشبابية بالخارجة والاستاد الرياضي، وفندق الاستاد الرياضي، وذلك لمتابعة سير العمل داخل الهيئات الشبابية والرياضية.

جولة لمتابعة مقرات الانتخابات الرئاسية في الوادي الجديد

وتضمَّنت جولة وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الوادي الجديد، المرور على مركز التنمية الشبابية بالخارجة وتفقد صالات الأنشطة ، والمقر الانتخابي داخل المركز، حيث يعقد لأول مرة داخل مركز التنمية الشبابية بالخارجة مقر انتخابي للانتخابات الرئاسية المقبلة وهي لجنة خاصة للوافدين من خارج المحافظة.

وفي السياق ذاته، تفقد وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الوادي الجديد ، فندق الاستاد الرياضي ، واطلع على سجلات الزيارات وسجل الإيرادات والمصروفات بالفندق ، وكذلك النظافة داخل الغرف ومدي استعدادها لإستقبال الوافدين علي الفندق، والمباني الرياضية، واتخاذ الإجراءات الاحترازية داخل المبنى.

إحالة العاملين بفندق الاستاد الرياضي بالخارجة للتحقيق

وأحال وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة، المقصرين بالعمل داخل فندق الاستاد الرياضي ، للتحقيق بالشئون القانونية التابعة للمديرية ، واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم ، طبقاً لأحكام والقوانين المنظمة للعمل، ويأتي ذلك في إطار المتابعة المتابعة المستمرة للهيئات الرياضية ، وضمن سلسلة من الجولات التفقدية والزيارات المفاجئة التى سوف يقوم بهاء شوقي على الطبيعة لمتابعة سير العمل، والانضباط داخل الهيئات الشبابية والرياضية والأندية الرياضية والوقوف على المعوقات التي تواجه الهيئات الشبابية والرياضية وتذليل كافة الصعوبات حتى يسير العمل على أكمل وجه داخل هذه الهيئات على مستوى محافظة الوادي الجديد.