«مصر إيطاليا العقارية» تطلق أحدث مشاريعها «راديكل 1» الإداري في البوسكو العاصمة الإدارية باستثمارات تصل لـ6 مليارات جنيه

تجربة استثنائية متكاملة للمكاتب الإدارية في قلب العاصمة الجديدة بدعم من أحدث التقنيات العالميةالقاهرة، 29 نوفمبر 2023أعلنت شركة مصر إيطاليا العقارية عن إطلاق أحدث مشروعاتها، راديكل-1 – Radical-1 في مشروع البوسكو بالعاصمة الإدارية الجديدة. يقع المشروع في قلب العاصمة الجديدة بشارع محمد بن زايد ويمتد المشروع على مساحة 17 فدانًا باستثمارات إجمالية تصل إلى 6 مليار جنيه .

المشروع الجديد يمثل إعادة تعريف للمشروعات الإدارية من خلال أحدث الحلول المتطورة لتقديم تجربة إدارية غير مسبوقة، اعتمادًا على أحدث التقنيات الذكية لضمان توفير وحدات متميزة وتجربة استثنائية. فمن خلال اعتماده على منظومة غير تقليدية لمكان العمل يعمل مشروع راديكل 1 على خلق بيئة عمل تجمع بين التكنولوجيا الحديثة في البناء مع المحافظة على الطبيعة وابتكار مساحات عمل مشتركة تضمن نتائج أعمال جيدة بفضل الخدمات والمرافق المتكاملة التي تثري حياة المُستخدمين.

يمكن الدخول إلى المشروع من خلال مدخلين رئيسيين، حيث يضم 19 مبنى بمساحة بنائية تبلغ 64000 متر مربع. يضم راديكل-1 – Radical-1 مجموعة متنوعة من المنتجات بما في ذلك المساحات المكتبية المرنة، التي تشغل الطابقين الأول والثاني وتقدم وحدات بمساحات تتراوح بين 45 مترًا مربعًا و367 مترًا مربعًا قابله لضم اكثر من وحدة لمساحات اكبر ، بالإضافة إلى مباني مكتبية بمساحات تبدأ من 413 مترًا مربعًا، مع مدخل خاص ومنطقة استقبال. منتج مميز أخر يقدمه راديكل-1 – Radical-1 هو المساحات المكتبية المميزة بالطابق الأرضي التي تضم مجموعة من الوحدات الداخلية مع ملحق مساحات خارجية لتجربة عمل فريدة وانطباع مختلف. تبدأ المساحات الداخلية من 45 مترًا مربعًا وتصل إلى 144 مترًا مربعًا مع أسقف عالية يصل ارتفاعها إلى 4.25 مترًا، ولافتات خارجية خاصة وملحقتها الخارجية بمساحات تبدأ من 19 مترًا مربعًا، والتي تحقق أقصى استفادة من الخدمات والمرافق المحيطة والاستمتاع بالطبيعة.

وقال المهندس محمد خالد العسال، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مصر إيطاليا العقارية: "تقوم شركة مصر إيطاليا العقارية بتوسيع استثماراتها بشكل كبير في تطوير المشاريع الإدارية والتجارية، وتتمتع الشركة بسجل حافل في تطوير مراكز تجارية عالية الجودة، وأهمها جاردن 8 وكايرو بيزنس بارك". وأضاف: "إن إنجازاتنا تعززها الشراكات الإستراتيجية مع كبرى الشركات المتخصصة في المكاتب الإدارية، مثل شركة CallisonRTKL، التي تم تكليفها بالتخطيط الرئيسي لمشروع راديكل-1 – Radical-1، الذي يجمع بين الطبيعة وعناصر تصميم معاصرة في منتج مبتكر وصديق للبيئة بجانب الـVertical Forest الغابة العمودية الأولى في مصر ومنطقة الشرق الأوسط في المنطقة التجارية الشاملة بالبوسكو، مما يوفر في النهاية تجربة عمل فريدة من نوعها. تتمتع الوحدات في المشروع بواجهات زجاجية وجدران مبنية خصيصا للاستفادة من الضوء الطبيعي طوال اليوم، وبالتالي تقلل من استهلاك الطاقة والاعتماد على مصادر الضوء الاصطناعية."

ومن جانبه، صرح محمد هاني العسال، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مصر إيطاليا العقارية، أن "مصر إيطاليا العقارية ملتزمة بالتوسع في تطوير المشاريع السكنية والإدارية والتجارية المبتكرة التي تدعم الإبداع وريادة الأعمال في مصر فنحن نستفيد من خبرتنا في التطوير العقاري الإداري لخلق الأماكن التي تمكن الشركات الناشئة وقادة الأعمال المبتكرين. إن إطلاق راديكل-1 – Radical-1 في العاصمة الإدارية الجديدة هو دليل على هذا الالتزام." وأضاف: "تدور استراتيجيتنا حول إعطاء الأولوية لرضا العملاء، حيث أنهم القوة الدافعة وراء ابتكارنا. العملاء لديهم التأثير الأكبر على تنفيذ كل مشروع، حيث أننا نستمد الإلهام لتطوير المباني المكتبية المتقدمة من المعلومات والاراء التي نجمعها باستمرار من عملائنا. ولتجسيد رؤيتنا، قدمنا هذا المشروع الذي يتميز بأنظمة تقنية متقدمة تعمل على تعزيز الإنتاجية، وخلق بيئة عمل أكثر كفاءة، وتوفير مساحات عمل مشتركة ومتنوعة، إلى جانب مجموعة متنوعة من الوحدات المرنة."

يقع راديكل-1 – Radical-1 في المنطقة التجارية الشاملة بالبوسكو بجانب الـ - الغابة العموديةVertical Forest، ويطل علي البرج الايقوني بالعاصمة الإدارية الجديدة، كما يضم عدد من المناطق متعددة الاستخدامات كمجمع تجاري متكامل مع مكون تجاري قوي تمنح تجارب تسوق عالمية ومطاعم فاخرة، مما يوفر في النهاية للمستأجرين والمستثمرين مساحات متنوعة ومرنة. يُعد مشروع "راديكل 1" إضافة مميزة إلى مدينة العاصمة الإدارية الجديدة، فهو يجمع بين أحدث التقنيات الذكية وجمال الطبيعة الخضراء، لتوفير تجربة إدارية استثنائية تلبي احتياجات الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

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عن مصر إيطاليا العقاريةتعتبر مصر إيطاليا العقارية من الشركات الرائدة في سوق العقارات المصري على مدار سنوات طويلة، إذ تشتهر بتقديم مشروعات بارزة للعقارات السكنية والتجارية والساحلية في جميع أنحاء مصر، كما تمتلك الشركة محفظة من الأراضي الشاسعة من خلال 11 مشروعًا سكنيًا و9 مشروعات تجارية و5 فنادق فاخرة. تضم محفظة المشروعات التابعة للشركة 7.1 مليون متر مربع وتشمل المشروعات الرائدة لمصر إيطاليا كل من البوسكو، ولانوفا فيستا، وجاردن8، وكايرو بزنيس بارك في القاهرة الجديدة، وكاى السخنة، ومشروع بمساحة 400 فدان في الساحل الشمالي. 2023.