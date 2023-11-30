شركة كندية تخطط لحفر 4 آبار بترول في مصر خلال 2024 

استقبل المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، جورج ماكسويل، رئيس شركة ترانس جلوب الكندية وكريج روبرتسون مدير الشركة في مصر، لمتابعة واستعراض برامج حفر الآبار الجديدة للبحث عن البترول، وإنتاجه في عدد من مناطق امتياز الشركة بصحراء مصر الشرقية.

تعزيز معدلات الإنتاج

وأضاف الوزير خلال اللقاء مع الشركة الكندية خططها لحفر 4 آبار جديدة بمناطق امتيازها خلال العام المقبل، في اطار برنامج حفر مكثف تستهدف تنفيذه لتعزيز معدلات إنتاجها البالغة حاليا نحو11.5 ألف برميل مكافئ يوميا.

وأبدت الشركة اهتمامها بالتوسع في اعمالها بقطاع البترول المصري، في ضوء الفرص الجديدة بأحدث مزايدة عالمية طرحتها هيئة البترول المصرية، للبحث عن البترول والغاز عبر بوابة مصر الرقمية للاستكشاف والإنتاج (EUG).

استخدام احدث التكنولوجيات المطبقة في مجالات الحفر

وأشار إلى أهمية الخطوات التي تتخذها الشركة لتكثيف الانشطة وضخ الاستثمارات بما يحقق نجاح مستمر لها في مصر، منوها بأهمية برنامج الحفر الذي وضعته الشركة خلال العام المقبل للعمل على زيادة معدلات الإنتاج.

وأضاف أن استخدام أحدث التكنولوجيات المطبقة في مجالات الحفر سيعظم من المردود المتوقع والقدرة على تحقيق نتائج ايجابية الفترة المقبلة.

حضر اللقاء المهندس شريف حسب الله، وكيل الوزارة لشئون البترول، والدكتور سمير رسلان، وكيل الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف.