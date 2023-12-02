جامعة «سندرلاند» بالمملكة المتحدة تمنح محمد لطفي الدكتوراه الفخرية في التعليم

منحت جامعة سندرلاند بالمملكة المتحدة، إحدى أعرق الجامعات الحكومية البحثية ذات المكانة الدولية المرموقة في شمال شرق إنجلترا، الدكتور محمد لطفي، رئيس الجامعة البريطانية في مصر، الدكتوراه الفخرية في التعليم؛ تقديًرا لمسيرته المهنية، وبصمته الواضحة في مجال تدويل التعليم العالي، وتقديرًا لما حققه من إنجازات أثناء فترة عمله بجامعة سندرلاند، وإنجازاته المهنية العديدة والمتنوعة خلال تاريخه العلمي في مجال التعليم العالي منذ أكثر من 30 عامًا.

الدكتور محمد لطفي

وثمنت جامعة سندرلاند في خطابها للدكتور محمد لطفي، تاريخه العلمي المشرف، ومسيرته المهنية البارزة، لأنه يعد عالم من من أهم علماء وأساتذة تدويل التعليم العالي، مشيرة إلى عمق العلاقات التي تربط بينهما، وروح التعاون والتفاني والعمل الدؤوب التي عايشوها منه أثناء فتره عمله بالجامعة منذ عام 2000 وحتى 2008.

التعليم العالي

وتسلم الدكتور لطفي، الدكتوراه الفخرية، من السير ديفيد بيل Sir David Bell، رئيس جامعة سندرلاند، في حفل مُهيب أُقيم بحرم الجامعة بإنجلترا.

وتوجه الدكتور محمد لطفي، رئيس الجامعة البريطانية في مصر، في كلمته التى ألقاها خلال الحفل، بخالص الشكر والتقدير إلى أسرته التي تواجدت معه أثناء الحفل، ولأساتذته وزملائه وجميع من قدم له الدعم أثناء مسيرته العلمية.

كما توجه بالشكر إلى جامعة سندرلاند على هذا التكريم، مؤكّدًا أنَّها صرح تعليمي عظيم وجامعة مرموقة ومشهورة عالميًا، وتساهم بشكل كبير في نمو وتطوير قطاع التعليم العالي في إنجلترا، مؤكّدًا شعوره بالفخر بهذا التكريم لأنه يعد بمثابة تقديرًا لما بذله من مجهودات خلال سنوات عمله وصولًا إلى تعيينه رئيسًا للجامعة البريطانية في مصر، والتي تعد من أكبر وأهم وأعرق الجامعات الخاصة في مصر.

وعلى المستوى الأوروبي شغل الدكتور لطفي، منصب عضو مجلس إدارة الماجنا كارتا في بولونيا Magna Charta Observatory الداعمة للقيم والحقوق الأساسية واستقلالية التعليم والبحث بالجامعات، منذ عام 2011 وحتى 2019، ويتقلد حاليًا منصب سفيرًا بالماجنا كارتا، وكذلك عضو في مجلس إدارة هيئة ضمان الجودة الأوروبية، ساعده في ذلك مشاركته المبكرة، في العديد من المشروعات والإنجازات والمنصات العلمية التي تساعد في نهضة التعليم العالي.