«كرمة» طفلة تحصد 4 ميداليات في مسابقة الجمهورية للخماسي الحديث.. «بطلة من يومها»

إنجاز غير مسبوق ومفاجئة من العيار الثقيل حققته الطفلة كرمة هاني في بطولة الجمهورية للخماسي الحديث، في أولى مشاركاتها في بطولة الجمهورية، إذ تحدت نفسها وأصرت على تحقيق ما وعدت به مدربها ووالديها بأنها ستكون مفاجئة البطولة، وبالفعل حققت ذهبية وفضيتين وبرونزية.

تعلمت التحدي من والداي

وقالت كرمة هاني فتحي بطلة الجمهورية ابنة الـ15 عامًا، إنها تتدرب بكل جدية مع مدربها الكابتن محمد القزاز الذي يتفانى دائماً في عمله، وحين طلبت منه تكثيف التدريبات لأنها ترغب في تحقيق أكثر من ميدالية في بطولة الجمهورية، شجعها وحمسها، ولكنه طلب ألا يؤثر ذلك على أوقات المذاكرة، ووعدته بذلك، ونفذت وعدها.

الميداليات بدولاب بطولاتي

وتضيف بطلة الخماسى الحديث: «تمكنت من تقديم أداء مميز وقوي وحصلت على إجمالي 4 ميداليات وحصلت على الميدالية الذهبية والمركز الأول فرق رباعى وحققت المركز الثاني فرق خماسى والميدالية الفضية، كما حصلت على المركز الثاني رباعي فردي «موانع، سباحة، ليزررن» وحصلت على فضية أيضاً ثم البرونزية والمركز الثالث في الخماسي فردي «سلاح، موانع، سباحة، ليزررن، وبالنسبة لى إنتهت بطولة الجمهورية ووضعت ميدالياتى فى أول مساركاتى فى دولاب البطولات الخاص بي والقادم أقوى وأفضل فلدي حلم بطولة العالم وسأحققه إن شاء الله».