«زايد» ابن كفر الشيخ يحصل على بطولة الجمهورية للعام الرابع على التوالي تحت 8 سنوات

حصل اللاعب زايد أحمد زايد الزاهد، على ميداليته الذهبية الرابعة في بطولة الجمهورية للجمباز الفني «رجال»، تحت 8 سنوات المقامة باستاد مدينة نصر بالقاهرة، وسبق حصوله على 3 ميداليات، في بطولتي كأس مصر وبطولة الجمهورية للجمباز الفني تحت 7 سنوات، وبطولة كأس مصر للجمباز الفني رجال تحت 8 سنوات.

محافظ كفر الشيخ يهنئ اللاعب زايد أحمد زايد ويعد بتكريمه

ومن جانبه هنأ اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اللاعب زايد أحمد زايد، لحصوله على بطولة الجمهورية للمرة الرابعة، مشيراً إلى أنّه سيتم تكريمه خلال المجلس التنفيذي المقبل، موجهاً التحية لأسرة اللاعب، ومدربه، للاهتمام به، داعياً الله أنّ يكون لاعباً في منتخب مصر للجمباز، وممثلاً له في المسابقات الدولية.

جد اللاعب: الفضل بعد الله يرجع لوالده ووالدته لتشجيعهما له

وأكد زايد الزاهد، كبير المذيعين بالتلفزيون المصري، وجد اللاعب، أنّه سعيد بتحقيق حفيده للميدالية الذهبية الرابعة، وحفاظه على مركزه المتقدم، مشيراً إلى أنّ الفضل بعد الله يرجع لوالده ووالدته، لتشجيعهما له، ودعمه المستمر، إضافة لمدربه محمد هيكل.