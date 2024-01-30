أسعار مكانس الكهرباء في مصر.. تبدأ من 4 آلاف جنيه

تختلف أسعار مكانس الكهرباء بحسب النوع والحجم، وكذا سعة كيس الغبار، إضافة إلى أمورٍ تجعل أسعارها تتباين من مكان إلى آخر، لكن بشكل عام، تبدأ أسعار مكانس الكهرباء في مصر من 4 آلاف جنيه أو أقل قليلًا، وتصل إلى أكثر من 10 آلاف جنيه.

ونقدم لكم عبر السطور التالية قائمة بأسعار مكانس الكهرباء، والعوامل التي تؤثر في أسعارها، ومميزاتها وعيوبها، ونصائح عند الشراء.

مكنسة كهربائية توشيبا

وتتميز مكنسة توشيبا الكهربائية بأنها من أكثر الأجهزة طلبا وبيعا في السوق المصري، لما تمتاز به من إمكانيات جيدة وتوفر خدمة ما بعد البيع، فيصل سعر المكنسة توشيبا 1600 وات فلتر هيبا أحمر × أسود VC-EA1600SE إلى 3515 جنيها، فيما يصل سعر المكنسة توشيبا 1800 وات فلتر هيبا أحمر × أسود VC-EA1800SE إلى 4005 جنيها، بينما يصل سعر مكنسة توشيبا 2500 وات فلتر هيبا أحمر × أسود VC-EA300 إلى 7089 جنيها.

مكنسة كهربائية حديثة

كما تتميز المكنسة الكهربائية الحديثة بسهولة استخدامها وصغر حجمها، ما يعطي فرصة لمستخدميها بتوفير المساحات، وتصل سعر مكنسة مكنسة كهربائية عمودية خفيفة 2 في 1 من بيسيل 0.5 لتر 450 وات إلى 4340 جنيها، مكنسة بروهيت 2 اكس ريفولوشين كلين شوت بسلك من بيسيل موديل 2066E- أسود إلى 19235 جنيها، كما تصل مكنسة كهربائية بريمير باور ووش من بيسيل إلى 23 ألفا و999 جنيها.

قبل عرض أسعار مكانس الكهرباء، ينبغي توضيح أن هناك مجموعة من العوامل التي تؤثر على أسعارها، من أبرز تلك العوامل:

تختلف أسعار المكانس الكهربائية حسب نوعها، حيث تتميز المكانس الكهربائية بدون كيس بسعر أرخص من المكانس الكهربائية بكيس.

حجم المكنسة:

يؤثر حجم المكنسة كذلك على سعرها، فكلما زاد حجم المكنسة، زاد سعرها.

قوة الشفط:

كلما زادت قوة شفط المكنسة، زاد سعرها.

سعة كيس الغبار:

كلما زادت سعة كيس الغبار، زاد سعر المكنسة.

العلامة التجارية:

تختلف أسعار مكانس الكهرباء بحسب العلامة التجارية، إذ تتميز المكانس الكهربائية ذات العلامات التجارية الشهيرة بسعر أعلى من المكانس الكهربائية ذات العلامات التجارية الأقل شهرة.

أسعار مكانس الكهرباء

فيما يلي قائمة بأسعار بعض أنواع مكانس الكهرباء في مصر، وفقًا لمواقع البيع الإلكترونية، مع العلم أن هذه الأسعار تقريبية قد تختلف من مكان إلى آخر:

- مكنسة كهربائية من تورنيدو بقوة 1800 وات، فلتر مضاد للبكتيريا، فينو TVC-180SD، يبلغ سرعها نحو 4 آلاف جنيه تقريبًا.

- مكنسة كهربائية فيليبس بكيس، تحتوي على محرك بقدرة 2000 واتصغيرة الحجم وخفيفة الوزن، ولها كيس غبار قابل للغسل بسعة 3 لترات، من إصدارات سلسلة 3000 XD3010/61، يبلغ سعرها نحو 3292 جنيه تقريبًا.

- مكنسة كهربائية اسطوانية بفلتر قماش بيل من شارب EC-CA2422-X 2400 وات، باللون الذهبي، يبلغ سعرها نحو 8 آلاف جنيه.

- مكنسة كهربائية بحركة إعصار متعدد بدون كيس من بلاك إند ديكر بقوة 1300 وات- أسود - Vm1480-B5، بسعر يبلغ نحو ‎4 آلاف جنيه.

- مكنسة برميلية من بلاك اند ديكر - 2000 وات، يبلغ سعرها نحو 4 آلاف جنيه.

- مكنسة كهربائية تورنيدو بقوة 1800 وات بفلتر مضاد للبكتيريا، رمادي TVC-180SG، بسعر يبلغ نحو 4 آلاف جنيه تقريبًا.

- فانتوم مكنسة كهربائية بقوة 2200 وات 4.5 لتر TR 8650 بسعر يبلغ نحو 4 آلاف جنيه تقريبًا.

- مكنسة كهربائية بنظام دايسون، بقوة شفط 3000 وات، حجم 6 لتر، بسعر 5 آلاف جنيه تقريبًا.

نصائح عند شراء مكنسة كهربائية:

- حدد احتياجاتك من المكنسة الكهربائية قبل الشراء.

- اختر المكنسة الكهربائية التي تناسب حجم منزلك.

- تأكد من أن المكنسة الكهربائية تتمتع بقوة شفط كافية لتنظيف منزلك.

- حدد نوع كيس الغبار الذي تفضله.

- اقرأ مراجعات العملاء قبل الشراء.

مميزات مكانس الكهرباء

تتميز مكانس الكهرباء بالعديد من المميزات التي لا توجد في مثيلاتها اليدوية، وهي كالتالي:

- تتميز مكانس الكهرباء بقدرتها على تنظيف الأرضيات والأثاث بسهولة وسرعة.

- سهلة الاستخدام.

- مناسبة للتنظيف اليومي.

عيوب مكانس الكهرباء

وعلى الرغم من تلك المميزات السابقة لـ مكانس الكهرباء، إلا أن هناك مجموعة من العيوب التي قد لا تعجب الكثيرين، وتجعلهم يعرضون عن شرائها، وهي كالتالي:

- قد تكون مكانس الكهرباء مزعجة بعض الشيء بسبب أصواتها.

- قد تحتاج إلى الصيانة الدورية.

- مكانس الكهرباء باهظة الثمن، مقارنة بسعر المكانس العادي واليدوية.