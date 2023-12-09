أسيوط تستعد لاستقبال الانتخابات الرئاسية بمقاعد ومظلات وكراسي متحركة

أنهت محافظة أسيوط، كافة الاستعدادات لاستقبال 2 مليون و950 ألف و21 ناخب، موزعين على 451 لجنة فرعية بمختلف أنحاء مراكز المحافظة في الانتخابات الرئاسية 2024، التي تنطلق في التاسعة صباح الغد، حتى التاسعة من مساء الثلاثاء المقبل.

مظلات ومقاعد وكراسي

ورصدت «الوطن» التجهيزات باللجان التي تضمنت كافة وسائل الراحة للناخبين من خلال توفير مظلات ومقاعد وكراسي متحركة؛ للتسهيل على كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وكذلك نظافة أماكن اللجان وحجر الاقتراح، وتزويدها بالإضاءة ورفع كافة الإشغالات من محيط المقار الانتخابية لتسهيل وصول الناخبين.

وحرصت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط، على تأمين اللجان الانتخابية، وفرضت إدارة المرور حواجز حديدية بمحيط اللجان؛ لمنع التكدس وتسهيل حركة المواطنين ورفع السيارات المتوقفة من محيط المقار الانتخابية، وفرض الانضباط الأمني.

رفع درجة الاستعداد القصوى في أسيوط استعدادًا للانتخابات

أكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، رفع درجة الاستعداد القصوى بمختلف أنحاء المحافظة، وعقد غرفة العمليات المركزية وربطها بغرف العمليات الفرعية بالمدن والمراكز، فضلا عن المتابعة الميدانية لقيادات المحافظة لخروج الانتخابات بشكل حضاري، ورفع حالة الطواري بمختلف الهيئات المختلفة والدفع بسيارات إسعاف بمحيط المقار الانتخابية.