ضبط المتهمين بترهيب سيدة بسلاح ناري في قنا

كشفت وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو مُتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن قيام أحد الأشخاص بحيازة سلاح آلي وإطلاق عيار منه «دون إصابات» لترهيب سيدات يحاولن إخراجه من المنزل.

وباستدعاء صاحبة المنزل، مقيمة بدائرة مركز شرطة دشنا بقنا، قررت بتضررها من عاملان لأحدهما معلومات جنائية باقتحام منزلها وإطلاق أحدهما عيارا ناريا حال طلبها منه مغادرة المنزل لترهيبها.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين وبحوزة أحدهما سلاح ناري «بندقية آلية»، وبمواجهتهما أقر أحدهما بأنّها استعانت به للتواجد في المنزل نظير مبلغ مالي لوجود خلافات مالية بينها وبين أحد أقاربها خشية قيام الأخير بالاستيلاء على منزلها لعدم تواجدها به، وحال مطالبتها له بإخلاء المنزل رفض وأطلق عيارا ناريا من السلاح المضبوط معه بقصد تهديدها، واتخذت الإجراءات القانونية، وجار عرض الأطراف على النيابة العامة.