المجلس القومي لذوي الإعاقة يهنئ الرئيس السيسي بالعام الميلادي الجديد

هنأت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحلول العام الميلادي الجديد 2024، سائلة المولى عز وجل أن يجعله عاما سعيدا على الرئيس، وعلى بلدنا الحبيبة مصر، وعلى جموع ذوي الإعاقة، والمصريين جميعا، وأن يكون العام الجديد امتدادا حقيقيا لمسيرة التنمية والبناء التي شهدتها مصر منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي قيادة البلاد.

وعاهدت الدكتورة إيمان كريم، الرئيس، في تهنئتها، على أن يستمر المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة في مسيرة عمله الرامية إلى حماية حقوق وكرامة الأشخاص ذوي الإعاقة المقررة دستوريا وتعزيزها وتنميتها والعمل على ترسيخ قيمها ونشر الوعي بها والإسهام في ضمان ممارستها.