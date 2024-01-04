مديرية الشباب بالإسكندرية تنظم تدريبات رياضية وفنية لذوي الهمم

نظمت مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية برئاسة الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، تدريبات رياضية وأنشطة فنية في مركز تنمية الفنون والإبداع بمركز شباب السيوف، ضمن إطار اهتمام الدولة بشريحة ذوي القدرات والهمم.

مشغولات فنية بأيدي ذوي الهمم

وقالت «الشريف» في تصريحات لـ«الوطن»، إن مكتب قادرون باختلاف نظم تدريبات رياضية وفنية في إطار إهتمام الدولة بشريحة ذوي القدرات والهمم.

الاهتمام بذوي الهمم

وأوضحت الشريف أنه في ضوء الرعاية والاهتمام الكبير على جميع المستويات لتلك الشريحة، لتنمية مهارات ذوي القدرات وصقلهم، بالإضافة إلى تفعيل شارات الهواية والخدمات العامة ورفع المستوى البدني لديهم، وتنشئة جيل جديد يهتم بالرياضة والأنشطة الكشفية.

يأتي ذلك في ضوء توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بالاهتمام بأبنائنا القادرون باختلاف وتوفير كافة الإمكانيات لهم ودمجهم في المجتمع.