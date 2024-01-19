مفاجأة في فرص تأهل مصر بأمم إفريقيا.. هل نصعد حال الخسارة من كاب فيردي؟| عاجل

حافظ منتخب مصر على فرصه في التأهل للدور ثمن النهائي من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023، المقامة في كوت ديفوار، بعد تعادله مع غانا، وفوز كاب فيردي الكبير على موزمبيق بثلاثة أهداف دون رد في لقاء الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية من البطولة.

ويملك منتخب مصر نقطتين في المركز الثاني خلف كاب فيردي صاحب الصدارة برصيد 6 نقاط، الذي صعد رسميًا بينما يأتي منتخب غانا في المركز الثالث برصيد نقطة بفارق الأهداف عن موزمبيق.

3 فرص تصعد بمصر لثمن نهائي كأس الأمم الإفريقية

ويملك المنتخب المصري 3 فرص للتأهل لثمن نهائي كأس الأمم الإفريقية 2023 في مباراته القادمة أمام كاب فيردي، في اللقاء الذي سيقام يوم الاثنين المقبل، في تمام العاشرة مساءً في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية من كأس الأمم الإفريقية.

الفرصة الأولى: الفوز على كاب فيردي

الفرصة الأولى التي يملكها الفراعنة الفوز في المباراة القادمة أمام كاب فيردي، ليضمن معها المنتخب المصري رفع رصيده للنقطة الخامسة واحتلال المركز الثاني.

الفرصة الثانية: التعادل

يمنح التعادل في المباراة القادمة أمام كاب فيردي، منتخب مصر فرصة ضئيلة في التأهل للدور الثاني، فمن الممكن أن يتأهل في المركز الثاني في حالة تعادل منتخبي غانا وموزمبيق، ليكون رصيد مصر 3 نقاط في المركز الثاني مقابل نقطتين لصالح منتخب موزمبيق ومثلهما لغانا مما يمنح الفراعنة المركز الثاني.

في حالة تعادل مصر، وفوز أي من غانا وموزمبيق فإن مصر سيكون رصيده 3 نقاط، وتنتظر حسابات أفضل 4 منتخبات تحتل المركز الثالث في المجموعات الست في المجموعة.

الفرصة الثالثة: الخسارة تصعد بالمنتخب

يمكن للمنتخب المصري التأهل رغم خسارته، وذلك بشرط خسارته بنتيجة إيجابية 2-1 أو 3-2 من كاب فيردي، مع تعادل منتخبي غانا وموزمبيق بهدف لمثله على الأقل ليتأهل في المركز الثاني برصيد نقطتين بفارق الأهداف عن غانا وموزمبيق أصحاب نفس النقاط.