المتحدث باسم «الوزراء»: لدينا الرؤية والعزيمة لمواجهة كل التحديات

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إنَّ جهود الدولة في مشروعات الطاقة المتجددة واضحة وجولة رئيس الوزراء في أسوان لتفقد مشروعات الطاقة لا تزال مستمرة، وتأتي في إطار الحرص على متابعة المشروعات القومية على مستوى الجمهورية.

مستقبل مصر هو عنوان زيارة رئيس الوزراء للمحافظة

وأضاف «الحمصاني»، في مداخلته الهاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامية لبنى عسل، والمُذاع على شاشة «قناة الحياة»، أنَّ مشروعات تطوير ضخمة تتم في محافظة أسوان ونماذج ناجحة، قائلاً: «مستقبل مصر هو عنوان زيارة رئيس الوزراء للمحافظة.. ورأينا اليوم بارقة أمل في مركز إبداع مصر الرقمية كرتيفا ونموذج ناجح للشباب في التعامل مع أحدث التكنولوجيا بمجال البرمجة».

وتابع المتحدث باسم رئاسة الوزراء: «زرنا العديد من المشروعات في المحافظة خلال الزيارة، مثل مشروعات حياة كريمة والطاقة المتجددة وإجمالاً الزيارة عكست حجم التطور الذي تشهده أسوان، والرسالة الأساسية أنَّ الطاقة المتجددة هي المستقبل والدولة حريصة على مواجهة التحديات رغم الضغوط ولدينا العزيمة والرؤية لمواجهة كل الصعوبات».