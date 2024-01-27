معلومات عن الفلسطيني مهند جبريل بعد استشهاده.. صاحب مقولة «حلل يا دويري»

بعد مرور أكثر من شهر على جملة «حلل يا دويري» الشهيرة التي أطلقها أحد عناصر الفصائل الفلسطينية أثناء الاشتباكات بين قوات الاحتلال الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية، أعلن استشهاد صاحبها وهو مهند رزق جبريل، بعد معارك ضد قوات الاحتلال أمس الجمعة.

وكان فيديو حلل يا دويري، انتشر بشكل كبير عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حين أطلق «مهند» صاروخ آر بي جي على أحد المنازل التي يقطن بها جنود الاحتلال الإسرائيلي، ثم صرخ قائلًا «حلل يا دويري»، في إشارة إلى المحلل السياسي الشهير اللواء فايز الدويري، المُتخصص بالتحليل في المعارك بقطاع غزة.

وتستعرض «الوطن» أبرز المعلومات عن مهند رزق جبريل:

- فلسطيني من مخيم البريج بقطاع غزة.

- تخرج في كلية الإعلام بجامعة فلسطين.

- أحد عناصر الفصائل الفلسطينية.

نعيه عبر وسائل التواصل الاجتماعي

وكتب طارق جبريل، شقيق مهند جبريل، قائلًا: «أخي أولًا، وابني ثانيًا.. شهيدًا مع النبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقًا.. مهند صاحب الكلمة المشهورة والتي سمعها كل العالم (حلل يا دويري) يرتقي إلى الجنان بعدما أثخن في أعداء العرب غير مدبراللهم اجمعنا به وبمن نحب عند حوض المصطفى صلى الله عليه وسلم اللهم تقبله في جنانك واجعل عمله خالصًا لوجهك الكريم».

كما نعاه الآلاف عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وكتب بعضهم قائلًا: «أصبتهم في قلبهم يا مهند وآلمتهم.. أما أنت، فما نلت إلا شرفًا عظيمًا ببأسكَ وعزمك في الدنيا، وكرامةً وجنانًا واسعةً في الآخرة».