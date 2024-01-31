برنامج «8 الصبح» يرصد أبرز فاعليات اليوم السادس في معرض الكتاب (فيديو)

استعرض برنامج «8 الصبح» تقريرًا عن أبزر فاعليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في يومه السادس، من الندوات الثقافية التي أقيمت على هامش الفاعليات.

وذكر التقرير مشاهد من ندوة بعنوان «كتاب وجوائز»، ناقشت عددًا من القضايا التراثية والأدب والثقافة والهوية المصرية، أدارها الإعلامي محمد مصطفى شردي.

وقال اللواء مجدي حجازي، مستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، إن كل الأعمار كانت موجودة داخل القاعة، وجميع أسئلتهم مضمونها الاطمئنان على مصر.