«المهن الطبية» يقرر فتح فترة استثنائية لمشروع العلاج.. بداية من اليوم

أعلن الدكتور محمد علاء، أمين عام اتحاد المهن الطبية، فتح فترة استثنائية لمشروع العلاج حتى نهاية فبراير، حتى يتمكن الأعضاء الراغبين وأسرهم في الاشتراك.

وأوضح أن الاشتراك في مشروع العلاج من خلال المقر الرئيسي بجاردن سيتي أو فرع مدينة نصر بالقاهرة أو فروع المحافظات، مع إحضار صورة كارنيه النقابة، وصورة بطاقة الرقم القومى، وصورة سداد اشتراك النقابة للعام الحالي 2024 (صورة إيصال السداد أو بيان خصم من الراتب من جهة العمل )، إضافة إلى صورة حديثة لكل عضو ( يستثنى الأطفال أقل من 3 سنوات )، وإثبات قرابة الأعضاء الفرعيين بأحد الطرق المتعارف عليها (صورة بطاقة الرقم القومي - عقد زواج - شهادة ميلاد).

أما الأبناء 18 عاما فأكثر، أكد أمين عام اتحاد المهن الطبية أنه يجب إرفاق صورة كارنيه الدراسة للأبناء، والابن بعد التخرج والإبنة المتزوجة شهادة من التأمينات الاجتماعية بعدم وجود مظلة تأمينية، وعند زواج الابنة خلال العام يجرى إبلاغ إدارة المشروع ويدفع العضو فرق الاشتراك.

وأوضح لمن يريد إعادة القيد في حالة انقطاع الاشتراك لعام واحد أو عدة أعوام يجرى دفع رسم إعادة قيد 30% من إجمالي قيمة الاشتراك للعام الجديد فقط، مشيرا إلى أن رسوم الاشتراك للعضو تبدأ من 450 حتى 650 جنيا.