مساعد وزير الخارجية الأسبق: مساع دولة الاحتلال لتهجير الفلسطنيين ستفشل

قال السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن بيان رئاسة الجمهورية حول موقف مصر وأمريكا المشترك فيما يخص القضية الفلسطينية وإدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، مهم جدًا في هذا التوقيت، وكُتب بحرفية شديدة لكي يضع النقاط على الحروف فيما يخص موقف مصر التي لم تتوان في إدخال المساعدات لغزة منذ اللحظة الأولى للحرب، بالرغم من القصف الإسرائيلي المتكرر لمعبر رفح.

بيان الرئاسة المصرية يؤكد توافق المواقف بين القاهرة وواشنطن

وأضاف مساعد وزير الخارجية الأسبق، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميين باسم طبانه وسارة سراج، ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أن بيان الرئاسة المصرية يؤكد توافق المواقف بين مصر وأمريكا لإدخال المساعدات، واستمرار العمل المشترك والتعاون المكثف بين مصر والولايات المتحدة بشأن التوصل لتهدئة في قطاع غزة والعمل لوقف إطلاق النار، وإنفاذ الهدنة الإنسانية وإدخال المساعدات الإنسانية بالكميات والسرعة اللازمة لإغاثة أهالي القطاع ورفض التهجير القسري.

الحكومة الإسرئيلية حكومة أقلية جاهلة بنظم الحكم

وتابع مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن الحكومة الإسرئيلية حكومة أقلية جاهلة بنظم الحكم وأصول العلاقات الدولية، حتى أن وزراء الحكومة الإسرائيلية متطرفين، لكن دبلوماسية الرئاسة المصرية أرقى مستوى من مجرد علاقات الخارجية، فما من يوم إلا ويوجد اتصال لرئيس دولة من الخارج أو زيارة رئيس أو مسؤول أوروبي لمصر.

وأوضح مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن مساع دولة الاحتلال لتهجير الفلسطنيين ستبوء بالفشل مشيرا إلى توافق مصر والولايات المتحدة حول قضية التهجير هو نجاح من النجاحات السياسة الخارجية لمصر وهو نجاح للطرفين لأن كل طرف مدرك أن الطرف الآخر لا غناء عنه، فلا يمكن للولايات المتحدة الأمريكية أن تدخل الشرق الأوسط بشكل مجافاة لوجود مصر، التي تدرك قوة الولايات المتحدة في هذا التوقيت.