رائدات ريفيات يشاركن ببرنامج تدريبي لتعزيز قدراتهن في التنمية بالمنيا

انطلق اليوم برنامج تدريبي لتعزيز قدرات الرائدات الاجتماعيات في محافظة المنيا، من خلال برنامج "وعي" للتنمية المجتمعية تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعي، وبتوجيهات الدكتورة نيفين القباج، وبإشراف ياسر بخيت مدير مديرية التضامن الاجتماعي.

تنمية مهارات 35 رائدة ريفية

يهدف البرنامج، الذي ينفذ على مدار خمسة أيام بجمعية الشبان المسلمين، إلى تنمية مهارات 35 رائدة ريفية في مختلف مجالات العمل المجتمعي، بما في ذلك: أساسيات عمل الرائدة، موضوعات برنامج "وعي" للتنمية المجتمعية، مهارات التواصل الفعال، التوعية المجتمعية، التنمية الاقتصادية، والصحة والبيئة.

يشارك في البرنامج عدد من الخبراء والمختصين في مجال التنمية المجتمعية، من بينهم أماني تامر وكيل مديرية التضامن الاجتماعي، وماجدة عبد القادر مدير إدارة شؤون المرأة، ومحمد عبد العزيز من الإدارة العامة لشؤون المرأة بوزارة التضامن، وأحمد إبراهيم من إدارة شؤون المرأة بالمديرية.

التواصل الفعال والتوعية المجتمعية

وأكدت أماني تامر، أهمية دور الرائدات الاجتماعيات في تحقيق التنمية المجتمعية، مشيرة إلى أن هذا البرنامج يأتي في إطار حرص وزارة التضامن الاجتماعي على تمكينهن وتطوير مهاراتهن لتمكينهن من أداء مهامهن بفعالية.

وأضافت ماجدة عبد القادر أن البرنامج يتضمن العديد من المحاور التي تهدف إلى تنمية مهارات الرائدات في مختلف مجالات العمل المجتمعي، بما في ذلك التواصل الفعال والتوعية المجتمعية والتنمية الاقتصادية والصحة والبيئة.

وأعربت الرائدات المشاركات في البرنامج عن سعادتهن بالمشاركة في هذا البرنامج، مؤكدات على أنه سيساعدهن على تطوير مهاراتهن وزيادة كفاءتهن في أداء مهامهن.

ويأتي هذا البرنامج في إطار خطة وزارة التضامن الاجتماعي لتعزيز قدرات الرائدات الاجتماعيات وتمكينهن من لعب دور فاعل في تحقيق التنمية المجتمعية في مختلف أنحاء مصر.