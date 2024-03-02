إصابة 5 أشخاص في حادث سير بالشيخ زايد

أصيب 4 أشخاص من أسرة واحدة وسائق في حادث سير أمام «كارتة» مصر إسكندرية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى زايد لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارا من اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية يفيد بتلقيه بلاغا من عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم ومصابين عند «كارتة» مصر إسكندرية، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة.

وبالانتقال تبين أنه أثناء تواجد سيارة ملاكي لقيام قائدها بقطع الكارتة اصطدمت به سيارة «جامبو»، ما تسبب في تلفيات بالسيارة و«الكارتة»، وتم نقل كل الأطراف إلى المستشفى، وهم «طلعت ص» صاحب شركة، وزوجته «أسما ك»، وطفليهما «جودي» 9 سنوات، و«محمد» 7 سنوات، وسائق السيارة الجامبو «محمد ن»، مصابون بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.