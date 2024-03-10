«القاهرة الإخبارية»: غارات إسرائيلية على مخيم النصيرات

قال مراسل «القاهرة الإخبارية»، بشير جبر، إن أعداد شهداء بقطاع غزة في تصاعد مستمر، مُوضحا أن وزارة الصحة في آخر بيان لها، أكدت استشهاد 85 فردا وإصابة 130 شخصا خلال 24 ساعة الماضية في 8 مجازر ارتكبتها قوات الاحتلال.

المحافظة الوسطى في قطاع غزة كانت لها النصيب الأكبر من القصف الإسرائيلي

وأضافت «القاهرة الإخبارية»، أن المحافظة الوسطى في قطاع غزة كانت لها النصيب الأكبر من القصف الإسرائيلي وأعداد الشهداء، حيث شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية مجموعة من الغارات باتجاه مخيم النصيرات ومنطقة المغراقة في وسط قطاع غزة، واستهدفت منازل المواطنين والأسواق والطرق حتى البنية التحتية في هذه المنطقة التي دمرت بشكل نهائي بسبب الأحزمة النارية القوية التي شنتها القوات الإسرائيلية خلال ساعات الليل.

مجزرة أدت إلى ارتقاء مجموعة من الشهداء تجاوز 15 شهيدا

وتابعت أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت مجزرة أدت إلى ارتقاء مجموعة من الشهداء تجاوز 15 شهيدا بحق النازحين في منطقة خيام المواصي، حيث أطلقت دبابة إسرائيلية قذائف باتجاه تلك المنطقة، إذ شملت الغارات استهداف سيارة مدنية كانت تسير بالمنطقة الشرقية لرفح، ما أدى إلى استشهاد فرد على الأقل وإصابة عدد من المواطنين الذين كانوا بجوار هذه السيارة.