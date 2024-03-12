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دراما المتحدة

وصول محمود البزاوي إلى مسجد الشرطة لتلقي العزاء في والدته

كتب:

احمد شعراني
تصوير:

عبد الحافظ السيد
08:33 م | الثلاثاء 12 مارس 2024
محمود البزاوي

محمود البزاوي

وصل منذ دقائق الفنان محمود البزاوي إلى مسجد الشرطة لتلقي العزاء في والدته التي رحلت أول أمس قبل بدء شهر رمضان بيوم، ومعه نجلة أكرم البزاوي.

وكان أول الحضور لعزاء والدة محمود البزاوي الفنان هاني رمزي والفنان الشاب مصطفى بسيط والفنان الشاب محمد السيد.

ويشارك محمود البزاوي هذا الموسم في مسلسل مسار اجباري والذي بدأ عرضه امس بالتزامن على جميع قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وهو من بطولة الشابين عصام عمر وأحمد داش.

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