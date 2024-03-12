وصول محمود البزاوي إلى مسجد الشرطة لتلقي العزاء في والدته

وصل منذ دقائق الفنان محمود البزاوي إلى مسجد الشرطة لتلقي العزاء في والدته التي رحلت أول أمس قبل بدء شهر رمضان بيوم، ومعه نجلة أكرم البزاوي.

وكان أول الحضور لعزاء والدة محمود البزاوي الفنان هاني رمزي والفنان الشاب مصطفى بسيط والفنان الشاب محمد السيد.

ويشارك محمود البزاوي هذا الموسم في مسلسل مسار اجباري والذي بدأ عرضه امس بالتزامن على جميع قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وهو من بطولة الشابين عصام عمر وأحمد داش.