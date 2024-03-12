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دراما المتحدة

توافد الفنانين لتقديم واجب العزاء لـ محمود البزاوي في وفاة والدته (صور)

كتب:

احمد شعرانى
تصوير:

عبدالحافظ السيد
08:49 م | الثلاثاء 12 مارس 2024
محمود البزاوي

محمود البزاوي

وصل، منذ قليل، الفنان كريم محمود عبد العزيز والفنان محمد الصاوي إلى عزاء والدة الفنان محمود البزاوي، وذلك بمسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد، حيث توفت منذ يومين قبل بدء الشهر الكريم.

 

كما وصل عزاء والدة محمود البزاوي كل من المخرج شريف عرفة، ومحمد هنيدي، ومحمد محمود، وحمدي الميرغني، وكريم عفيفي، والمقام حاليا في مسجد الشرطة.

 

وبدأ «البزاوي» في استقبال العزاء بعد صلاة العشاء مباشرة، وكان في أول الحضور الفنان هاني رمزي والفنان الشاب مصطفى بسيط والفنان محمد السيد.

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