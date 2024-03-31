الرئيس الفلسطيني: مهام الحكومة الجديدة تشمل الضفة وغزة ولديها كامل الصلاحيات

أكد الرئيس الفلسطيني، محمود عباس أبو مازن، عقب أداء الحكومة الفلسطينية الجديدة اليمين الدستورية، أن مهام هذه الحكومة تشمل الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة ولديها كامل الصلاحيات، وذلك حسبما جاء في نبأ عاجل لـ«القاهرة الإخبارية».

وأوضح أن مهام الحكومة تشمل تنفيذ إصلاحات مؤسسية واسعة لتحسين الأداء وتوفير خدمات أفضل للشعب الفلسطيني في كل مكان وتوحيد المؤسسات.

وشدد على أن مهام الحكومة الجديدة تستهدف تعظيم جهود الإغاثة الإنسانية في غزة وإعادة الإعمار بالقطاع والضفة الغربية، موضحًا أنه على الحكومة التحضير لإجراء الانتخابات التشريعية في والرئاسية في جميع المحافظات.