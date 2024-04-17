محافظ الغربية يتابع إنشاء مصنع دفرة ضمن مشروع تحسين المياه بمصرف كيتشنر

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أعمال توسعة طريق مدخل قرية دفرة وتطوير مصنع المخلفات بدفرة بمركز ومدينة طنطا، وذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة والمكثفة للاهتمام بجميع الخدمات التي تهم المواطن في حياته اليومية، ومراعاة مصالح المواطنين والتأكد من توافر الخدمات المقدمة للمواطنين وجودتها، وكذلك الوقوف على التحديات والمشكلات لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها.

تطوير مدخل قرية دفرة

بدأت الجولة بمتابعة تطوير مدخل قرية دفرة موجها بالتنسيق بين مركز ومدينة طنطا وهيئة الطرق لرصف الوصلة من مدخل السريع وحتى الكوبري، كما تابع أعمال الرصف الجارية من بداية الكوبري باتجاه مصنع دفرة لتدوير القمامة بطول 1 كيلو وعرض 8 أمتار، موجها بتكثيف حملات النظافة والإنارة ورفع الإشغالات وتطهير الترعة.

وخلال الجولة استمع محافظ الغربية إلى الأهالي، فيما استجاب المحافظ لطلب حالة إنسانية موجها التضامن الاجتماعي ببحث وتلبية كافة احتياجاتها.

مصنع تدوير المخلفات في دفرة

واختتم المحافظ الجولة بتفقد مصنع تدوير القمامة بدفرة للوقوف على انتظام سير العمل وتذليل كافة العقبات للحد من تراكمات القمامة، كما تابع المحافظ الأعمال الجاري في إنشاء مصنع دفرة الجديد الذي جرى إنشاءه في إطار مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر بطاقة استيعابية 1800 طن.