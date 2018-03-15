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الوطن

رهينة لدى طالبان قتل 7 من الخاطفين

منذ 26 دقيقة
كتب: أ ف ب
رهينة لدى طالبان قتل 7 من الخاطفين

عناصر من حركة طالبان

تمكن رجل خطفته حركة طالبان من الفرار عبر الاستيلاء على سلاح أحد خاطفيه بينما كانوا يؤدون الصلاة، فقتل 7 منهم وأصاب 18 آخرين بجروح، كما ذكرت مصادر متطابقة الخميس.

وكان أوال خان 36 عاما وشرطي خطفا الأربعاء بينما كانا يسيران على إحدى طرق ولاية باكتيكا غير المستقرة في شرق البلاد وتعتبر معقلا لحركة طالبان، كما قال لوكالة "فرانس برس" مساعد المسؤول الاقليمي عن الأمن، عبد الرؤوف مسعود.

وأضاف مسعود أن الشرطي قتل والمخطوف نقل إلى مسكن في منطقة غومال حيث احتجز بضع ساعات، وخلال صلاة العصر، استولى أوال خان الذي كان مكبل اليدين، على سلاح أحد خاطفيه وأطلق النار، كما ذكر المسؤول الأمني.

وقال محمد رحمان عياض، المتحدث باسم حاكم المنطقة لـ"فرانس برس"، إن أوال خان أصابهم جميعا وقتل منهم 7 وأصاب 18 بجروح.

وأكد المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد، أن مجموعة خطفت الرجلين وأن خان تمكن من الفرار من خلال إطلاق النار على المتمردين الذين قتل 3 منهم، وقد فر أوال خان على متن سيارة رباعية الدفع تابعة للخاطفين، كما قال عياض.

وكشف شقيقه، أحد قادة الشرطة عن التفاصيل للسلطات، كما أوضح مسعود.

 

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