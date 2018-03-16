"الوطنية للانتخابات": تعديل تشريعي لحل أزمة التصويت دون التقيد بإقامة

قال السفير حمدي لوزا، المشرف على تصويت المصريين بالخارج ونائب وزير الخارجية، إنه عقب الانتهاء من العملية الانتخابية هذه الدورة، سيتم إجراء تعديل تشريعي حول المشكلات المواجهة للمصريون في الخارج، ممن ليس لهم إقامة، لإمكانية مشاركتهم في العملية الانتخابية.

وأوضح لوزا، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي للهيئة الوطنية للانتخابات، أنه "لم يصدر قرارًا بشأن إدارة الانتخابات، حيال المصريين في الخارج غير المحددين الإقامة، ولكنه جار السعي لحلها، عبر تعديل تشريعي، لإدراجهم على قاعدة بيانات الناخبين، ليتمكنوا من الإدلاء بأصواتهم".

وانطلقت الانتخابات الرئاسية للمصريين المقيمين في الخارج، مساء أمس، على أن تمتد لثلاثة أيام، تنتهي في 18 مارس، ويدلي خلالها المواطنون بأصواتهم في مقار البعثات الدبلوماسية وعددها 139 بعثة في 124 دولة بمختلف أنحاء العالم، ويتنافس في الانتخابات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى.