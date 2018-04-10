الخشت: نتعامل من المريض كجسد إنساني.. ولا فرق لدينا بين وزير وغفير

قال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إنه منذ توليه رئاسة الجامعة أتبع سياسة للعمل، هي أن "اللغة الوحيدة التي نتحدث فيها مع البشر هي لغة الأفعال"، موضحًا: "لدينا القطاع الطبي الذي يعد أكثر القطاعات التابعة لجامعة القاهرة، وأبرزها مستشفيات أبو الريش، والتي تعد بدورها إحدى ألوان التعاون مع الدولة والمجتمع المدني".

وأضاف الخشت، أن "الدولة لن تستطيع أن تتعامل وحدها وتوفر جميع الخدمات للمجتمع، لذا على المجتمع المدني التعاون معنا من أجل تطوير وتقديم الخدمات".

وأكد: "جامعة القاهرة لديها امتيازا كبيرا بوجود مستشفيات قصر العيني التي تخدم المجتمع المدني دون تمييز، وهذا يعطي للجامعات العديد من الواجبات نحو المجتمع أيضًا".

وأشار رئيس جامعة القاهرة، إلى أن التعامل في مستشفيات الجامعة مع الجسد الإنساني يأتي على أساس أنه وديعة من الله، ولا يختلف التعامل مع الجسد الإنساني سواء جسد غفير أو وزير، فالجميع سواسية هنا، ولا نتعامل مع الجسد على أساس أنه جثة والمريض.

جاء ذلك، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد لافتتاح مشروع تطوير وحدة أمراض الكبد للأطفال بمستشفى الأطفال الجامعي "أبو الريش بالمنيرة"، التابع لجامعة القاهرة، اليوم الثلاثاء.