"يحدث في مصر" يستضيف نجوم برنامج "من روسيا" على mbc مصر

استضاف برنامج "يحدث في مصر" الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، على فضائية "إم بي سي مصر"، الثلاثاء، نجوم برنامج "من روسيا.. مع التحية على mbc مصر"، المقرر عرضه قريبًا بالتزامن مع انطلاق مونديال روسيا 2018، وهم "النجم بيومي فؤاد، والفنان مصطفى أبوسريع، والفنان حسن عبدالفتاح.

ومن جانبه قال النجم بيومي فؤاد مازحًا: "أنا غاوي كرة قدم من زمان وكنت أتمنى أطلع لعيب كرة قبل ما جسمي يضرب الضربة دي"، موضحًا أن منتخب مصر قادر على منافسة المنتخبات الأخرى خلال فعاليات المونديال.

وكشف "فؤاد" عن فكرة أغنية "جايين من كل حتة" التي قدمها فريق عمل البرنامج، مؤكدًا أنه أثناء تواجده في روسيا لتصوير حلقات البرنامج وخلال تواجده بغرفته طرأت للفنان مصطفى أبوسريع كلمات الأغنية وظل يردد "جايين من كل حتة"، وأنه تم العمل على استكمال كلمات الأغنية ووضعها في سياق متناغم حتى تظهر بالصورة الحالية.

وأشار "فؤاد" إلى أنه ونجوم البرنامج كانوا يصورون في روسيا في درجة حرارة وصلت إلى 27 درجة تحت الصفر، مشيرًا إلى أن الأغنية تم تصوير أجزاء منها في روسيا، وأجزاء أخرى في مصر.

ومن جانبه أوضح الفنان حسن عبدالفتاح، أنه كان مشروع لاعب كرة قدم، مؤكدًا أنه حتى الآن لديه طموح في كرة القدم.

وقال عبدالفتاح، إن منتخب مصر قادر على منافسة المنتخبات الأخرى في مونديال روسيا 2018، مؤكدًا أن مصر تلعب كرة قدم قادرة على المنافسة، ولكن مشكلتنا الأكبر هي أننا غير مصدقين، لافتًا إلى أن النجم محمد صلاح أثبت لنا جميعًا أننا يجب أن نصدق أنفسنا.

وبدوره مازح الفنان مصطفى أبوسريع، النجم "بيومي فؤاد" قائلًا: "أنا اللي كنت بعمل الشاي"، لافتًا إلى أن منتخب مصر قادر على تحقيق نتائج جيدة في مونديال روسيا، معترفًا أنه بعيدا كل البعد عن كرة القدم.