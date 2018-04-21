براءة معلم من اتهامه بهتك عرض طالبة.. والمحكمة: تشككنا في صحة الواقعة

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار بشير أحمد عبد العال، اليوم، ببراءة معلم متهم بهتك عرض طالبة في البساتين، العام الماضي.

وقالت المحكمة، في أسباب حكمها بالبراءة، إن المحكمة طرحت الدعوى على بساط البحث وتشككت في صحة الواقعة، مما دفعها للقضاء ببراءة المتهم.

وأسندت النيابة العامة للمتهم "طارق.م"، تهمة هتك عرض المجني عليها الطالبة "س" بالقوة، بدورة مياه المدرسة.

وذكرت التحقيقات، أن والدة الطالبة المجني عليها اتهمت المعلم بارتكاب الواقعة، بعدما حسر عنها ملابسها.

وفي ختام التحقيقات، أحالت النيابة العامة المتهم، للمحاكمة الجنائية أمام محكمة جنايات القاهرة، والتي أصدرت حكمها بالبراءة.