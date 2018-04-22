إخلاء سبيل 21 عضوا بـ"أولتراس الزمالك" بضمان محل إقامتهم

قالت مصادر قضائية، إن نيابة شمال الجيزة أخلت سبيل 21 عضوا من رابطة أولتراس "وايت نايتس"، بضمان محل إقامتهم، بعد القبض عليهم، أمس الجمعة، في محيط النادي، وتم فحصهم من قبل قوات الأمن، وعرضهم على النيابة التي أصدرت قرارها السابق.

وكانت قوات تأمين نادي الزمالك، أمس، قد ضبطت 21 من أعضاء رابطة مشجعي "وايت نايتس"، أثناء تواجدهم بمحيط النادي بمنطقة المهندسين لتنظيم وقفة احتجاجية أمام نادي الزمالك للمطالبة بإقالة رئيس النادي مرتضي منصور، بسبب الإخفاقات المتكررة لفريق كرة القدم بالنادي، وتراجع ترتيب الفرق الرياضية المختلفة في النادي، وعثر بحوزة المتهمين علي أعلام و"تي شيرتات" خاصة بـ"الوايت نايتس".

وأمر اللواء عصام سعد مدير أمن الجيزة بفحص المقبوض عليهم، وكان اللواء عصام سعد، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، أجرى جولة تفقد خلالها الخدمات الأمنية بمحيط نادي الزمالك بمنطقة المهندسين.