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الوطن

أديب عن الداعين للتصالح مع الإخوان: "بمناسبة إيه.. وإيه المقابل"

منذ 45 دقيقة
كتب: خالد الأسمر
أديب عن الداعين للتصالح مع الإخوان: "بمناسبة إيه.. وإيه المقابل"

عمرو أديب

قال الإعلامي عمرو أديب إن هناك أصواتا لا تزال إلى الآن، تدعو للتصالح مع "الإخوان".

وأضاف أديب، خلال تقديم برنامج "كل يوم" المذاع عبر فضائية "أون إي"، أنه لا يجد سببا مقنعا للتصالح مع تلك الجماعة، متسائلا: "نتصالح ليه؟ طيب بلاش السبب.. إيه المقابل اللي هنستفاده من التصالح؟ ما هو لازم أي حاجه يكون لها مقابل".

وتابع: "الإخوان لا هما قاطعين الطرق، ولا هما مانعين تحويلات المصريين في الخارج لمصر، ولا واقفين قدام الاتحادية، ولا أي حاجة، عشان نقول نتصالح معاهم عشان نوقف كل ده.. ده حتى البلتاجي أما قال في مرة إن العمليات اللي بتحصل في سيناء تقف فورا بمجرد أن مرسي يعود للحكم، حتى دي مش عاوزنها، لأنها وقفت خلاص، العرض جه متأخر أوي".

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