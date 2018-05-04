"الأوقاف": تجهيزات لفرش 600 مسجد.. والوزير: هناك تحديات تواجه الدولة

التقى الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم، بعدد من الأئمة وقيادات الدعوة بمحافظة المنوفية، بمقر ديوان عام المحافظة، لمناقشة خطة المحافظة الدعوية لشهر رمضان، بحضور الدكتور أيمن مختار القائم بأعمال محافظ المنوفية، واللواء أحمد عتمان مدير الأمن، والشيخ جابر طايع يوسف رئيس القطاع الديني بالوزارة، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

وأكد "جمعة"، أن هناك تحديات كبيرة أمام الدولة الوطنية ولكن الله تعالى وفق القيادة السياسية والقوات المسلحة في إنقاذ مصر ممن يتربصون بها حتى استطعنا أن نكون في هذا الأمن الذي ننعم به، مشيرًا إلى أن المتربصين بمصر لن يملوا من محاولات إشاعة الفتن والشائعات سبيلا لبث روح اليأس بين الشعب ولكن الشعب المصري بطبعه غيور على وطنه واعٍ بما يدور حوله، ونحن لا نعطي الفرصة لمن يتلاعبون بعقول الناس.

وأوضح "جمعة"، أن الوزارة لا تألو جهدًا في دعم الجهود الذاتية ومساندة الأعمال الخيرية التي يقف وراءها القادرون من أبناء مصر المخلصين، فهذه عادة شعب مصر حب الخير والتفاني فيه، ونحن بجانب ذلك نعمل على تحسين الأحوال المادية والخدمية لأبناء الوزارة، ونفتح الباب للمتميزين عن طريق أنشطة الوزارة المختلفة تشجيعا لهم، وقد قمنا هذا العام برفع مكافأة صلاة القيام بجزء من "1000 جنيه" جنيه إلى "2000 جنيه".

وأشار الوزير إلى فرش العديد من المساجد، قائلًا: "سيتم فرش نحو 600 مسجد، بإجمالي مساحة تقدر بنحو 180 ألف متر، كما أعددنا خطة للإعلان عن إحلال وتجديد 103 مساجد بنظام الإشهار العام".