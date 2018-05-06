تسجيل الدخول

الوطن

الثلاثاء.. الجامعة الأمريكية تستضيف مؤتمر القاهرة لتطوير الإعلام

منذ 30 دقيقة
كتب: أحمد أبو ضيف
الثلاثاء.. الجامعة الأمريكية تستضيف مؤتمر القاهرة لتطوير الإعلام

الجامعة الأمريكية

تستضيف الجامعة الأمريكية بالقاهرة مؤتمر القاهرة للإعلام الثلاثاء المقبل، بالتعاون مع جامعة أوسلو ميتروبوليتان بالنرويج، والبرنامج المصري لتطوير الإعلام، ومنتدى المحررين المصريين.

يركز المؤتمر على الدور الرئيسي الذي يمكـن أن تقوم به كليات وأقسام الإعلام في الجامعـات في تشكيل مستقبل الإعلام.

ووفق بيان صادر عن الجامعة، يقام المؤتمر على مدار يومين ويشمل نقاشات حول التحديات التي تواجه وسائل الإعلام التقليدية في العصر الرقمي، والطرق التي يمكن من خلالها للمؤسسات الأكاديمية المساهمة في غرف وصناعة الأخبار و كيفية التعاون معها، وكيف ترك العصر الرقمي أثراً على أسلوب تقديم المحتوى ومستقبل الصحافة الأدبية.

تشمل قائمة المتحدثين لفيف من الأكاديميين والصحفيين والمهنيين من مصر، والمنطقة العربية وأوروبا من الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وجامعة البلمند في لبنان، والمدرسة العليا للصحافة بالجزائر، وجامعة أوســلو ميتروبوليتــان، و"بي بي سي عربي"، وتليفزيون لبنان، والمصري اليوم، ومؤسسة أونا للإعلام وجريدة أفتنبوسنت النرويجية.

أخبار متعلقة

إعلان الفائزين في مؤتمر إبداع الجامعة الأمريكية

إعلان الفائزين في مؤتمر إبداع الجامعة الأمريكية
اليوم.. الجامعة الأمريكية تحتفل بـ 5 أعوام على افتتاح حاضنة الأعمال

اليوم.. الجامعة الأمريكية تحتفل بـ 5 أعوام على افتتاح حاضنة الأعمال
الجامعة الأمريكية تكرّم أسرة "سابع جار".. الخميس

الجامعة الأمريكية تكرّم أسرة "سابع جار".. الخميس
الجامعة الأمريكية تكرم النائبة هبة هجرس

الجامعة الأمريكية تكرم النائبة هبة هجرس

التعليقات

صحفيو وكتاب «الوطن» يحتفلون بعيده السادس

أحدث الأخبار

ارتفاع نسبة التصويت بالانتخابات البلدية في تونس لأكثر من 15%

ارتفاع نسبة التصويت بالانتخابات البلدية في تونس لأكثر من 15%

إسماعيل يشيد بدور "النقد الدولي" في دعم سياسات مصر نحو النمو الشامل

إسماعيل يشيد بدور "النقد الدولي" في دعم سياسات مصر نحو النمو الشامل

بالصور| "الداخلية" تنهي خصومة ثأرية بين عائلتين في جرجا

بالصور| "الداخلية" تنهي خصومة ثأرية بين عائلتين في جرجا

برلماني: مصر في طريقها لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز

برلماني: مصر في طريقها لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز

السعودية تستهدف إنتاج حافلات محليا وتشغيل طرق برسوم

السعودية تستهدف إنتاج حافلات محليا وتشغيل طرق برسوم

اختيارات الوطن

اغتيال فاشل وضد الإعدام السياسي.. دماء رفض محيي الدين ربطها بتاريخه

اغتيال فاشل وضد الإعدام السياسي.. دماء رفض محيي الدين ربطها بتاريخه

10 معلومات عن خالد محيي الدين عضو مجلس قيادة ثورة 23 يوليو

10 معلومات عن خالد محيي الدين عضو مجلس قيادة ثورة 23 يوليو

لماذا انسحب خالد محيي الدين من رئاسة حزب التجمع بشكل مفاجئ؟

لماذا انسحب خالد محيي الدين من رئاسة حزب التجمع بشكل مفاجئ؟

"سن وشروط تعجيزية".. كواليس ترشح محيي الدين وانسحابه من "رئاسية 2005"

"سن وشروط تعجيزية".. كواليس ترشح محيي الدين وانسحابه من "رئاسية 2005"

عودة الروح لـ«عمارة العفاريت» بالإسكندرية

عودة الروح لـ«عمارة العفاريت» بالإسكندرية

الأكثر قراءة

عاجل