الثلاثاء.. الجامعة الأمريكية تستضيف مؤتمر القاهرة لتطوير الإعلام

تستضيف الجامعة الأمريكية بالقاهرة مؤتمر القاهرة للإعلام الثلاثاء المقبل، بالتعاون مع جامعة أوسلو ميتروبوليتان بالنرويج، والبرنامج المصري لتطوير الإعلام، ومنتدى المحررين المصريين.

يركز المؤتمر على الدور الرئيسي الذي يمكـن أن تقوم به كليات وأقسام الإعلام في الجامعـات في تشكيل مستقبل الإعلام.

ووفق بيان صادر عن الجامعة، يقام المؤتمر على مدار يومين ويشمل نقاشات حول التحديات التي تواجه وسائل الإعلام التقليدية في العصر الرقمي، والطرق التي يمكن من خلالها للمؤسسات الأكاديمية المساهمة في غرف وصناعة الأخبار و كيفية التعاون معها، وكيف ترك العصر الرقمي أثراً على أسلوب تقديم المحتوى ومستقبل الصحافة الأدبية.

تشمل قائمة المتحدثين لفيف من الأكاديميين والصحفيين والمهنيين من مصر، والمنطقة العربية وأوروبا من الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وجامعة البلمند في لبنان، والمدرسة العليا للصحافة بالجزائر، وجامعة أوســلو ميتروبوليتــان، و"بي بي سي عربي"، وتليفزيون لبنان، والمصري اليوم، ومؤسسة أونا للإعلام وجريدة أفتنبوسنت النرويجية.