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الوطن

طلب إحاطة بسبب عدم تفعيل منظومة الجمع السكني للقمامة بالجيزة

منذ 5 دقيقة
كتب: هبة أمين
طلب إحاطة بسبب عدم تفعيل منظومة الجمع السكني للقمامة بالجيزة

النائب محمد فؤاد

تقدم النائب محمد فؤاد، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، موجه إلى المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، واللواء أبو بكر الجندي، وزير التنمية المحلية، بشأن عدم تفعيل منظومة الجمع السكني بمحافظة الجيزة حتى الآن.

وقال "فؤاد"، إنه على مدار عامين ناقشت لجنة الإدارة المحلية العديد من طلبات الإحاطة بشأن أزمة القمامة خاصة بمحافظة الجيزة وقد أعلنت المحافظة عن اعتزمها عودة تفعيل منظومة الجمع السكني وقد وافقت لجنة الإدارة المحلية على هذا الطرح.

وتابع: لكن حتي الآن لم يتبين لنا أي خطوات حقيقية وفعالة نحو تفعيل المنظومة مرة أخري، ولم يتم الإعلان عن أي مناقصات بهذا الصدد تجهيزا لتفعيلها. مما يؤكد عدم اهتمام المسئولين بحل تلك الأزمة بشكل نهائي وفعال بالإضافة إلي عدم الالتزام بما يتم التوافق عليه، مما يزيد من نسبة التلوث وانتشار الأمراض والأوبئة خاصة في ظل بدء موسم الصيف والذي يزداد فيه الحشرات الناقلة الأمراض وكذا موسم سياحي يؤثر الشكل العام لمحافظة من أهم المحافظات الجاذبه للسياح.

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