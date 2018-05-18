"التعليم": امتحانات العملي للدبلومات الفنية ليست سرية

قال الدكتور أحمد الجيوشي، نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، إن الامتحانات العملية لا يوجد بها سرية، وترتيب دخول الطلاب للامتحانات العملية يمكن تغييره وتعديله، وذلك لأن هناك طلاب يتغيبون عن موعدهم فيتم امتحانهم في يوم آخر، وهناك طلاب يذهبون لأداء الامتحان في يوم قبل يوم امتحانهم.

وأضاف الجيوشي، في تصريحات صحفية له مساء اليوم، أن عدد الأماكن المتاحة لأداء الاختبار العملي يسمح بالتعديل به حسب حضور الطلاب لأداء الامتحان، وعليه فإنه لا توجد مشكلة على الإطلاق، فالامتحانات العملية ليست سرية، وإنما هي مجموعة تجارب ومهارات عملية معروفة مسبقًا، والامتحان يقيس مدي مهارة الطالب وكفاءة أدائه لها، وهذا هو المطلوب، علمًا بأنه يتم تقدير الطلاب على هذا الأساس، وبناء عليه لا توجد أي مخالفة في موعد أداء الطالب للاختبار العملي.