تسجيل الدخول

الوطن

"التعليم": امتحانات العملي للدبلومات الفنية ليست سرية

منذ 8 دقيقة
كتب: محمود عبدالرحمن
"التعليم": امتحانات العملي للدبلومات الفنية ليست سرية

الدكتور أحمد الجيوشي

قال الدكتور أحمد الجيوشي، نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، إن الامتحانات العملية لا يوجد بها سرية، وترتيب دخول الطلاب للامتحانات العملية يمكن تغييره وتعديله، وذلك لأن هناك طلاب يتغيبون عن موعدهم فيتم امتحانهم في يوم آخر، وهناك طلاب يذهبون لأداء الامتحان في يوم قبل يوم امتحانهم.

وأضاف الجيوشي، في تصريحات صحفية له مساء اليوم، أن عدد الأماكن المتاحة لأداء الاختبار العملي يسمح بالتعديل به حسب حضور الطلاب لأداء الامتحان، وعليه فإنه لا توجد مشكلة على الإطلاق، فالامتحانات العملية ليست سرية، وإنما هي مجموعة تجارب ومهارات عملية معروفة مسبقًا، والامتحان يقيس مدي مهارة الطالب وكفاءة أدائه لها، وهذا هو المطلوب، علمًا بأنه يتم تقدير الطلاب على هذا الأساس، وبناء عليه لا توجد أي مخالفة في موعد أداء الطالب للاختبار العملي.

أخبار متعلقة

"التعليم" تكرم الدفعة الثانية لإعداد القيادات الشابة

"التعليم" تكرم الدفعة الثانية لإعداد القيادات الشابة
"التعليم" تقيم احتفالية لتكريم الفائزين بمسابقة "أجمل حديقة مدرسية"

"التعليم" تقيم احتفالية لتكريم الفائزين بمسابقة "أجمل حديقة مدرسية"
"مبارك" نائبًا لرئيس جامعة طنطا لشؤون التعليم والطلاب

"مبارك" نائبًا لرئيس جامعة طنطا لشؤون التعليم والطلاب
"التعليم": نشر 60% من إنتاج مصر العلمي باللغة العربية على بنك المعرفة

"التعليم": نشر 60% من إنتاج مصر العلمي باللغة العربية على بنك المعرفة

التعليقات

اهلا رمضان

أحدث الأخبار

"التعليم": امتحانات العملي للدبلومات الفنية ليست سرية

"التعليم": امتحانات العملي للدبلومات الفنية ليست سرية

المستشار الإعلامي لهنية يشيد بالموقف المصري الداعم للشعب الفلسطيني

المستشار الإعلامي لهنية يشيد بالموقف المصري الداعم للشعب الفلسطيني

بالفيديو| ريم مصطفى تضرب رامز جلال بعنف: "أنا ما شوفتش أغلس منك"

بالفيديو| ريم مصطفى تضرب رامز جلال بعنف: "أنا ما شوفتش أغلس منك"

في اليابان.. اعتذار بسبب مغادرة قطار قبل موعده بـ25 ثانية

في اليابان.. اعتذار بسبب مغادرة قطار قبل موعده بـ25 ثانية

إصابة 56 فلسطينيا برصاص الاحتلال قرب حدود غزة

إصابة 56 فلسطينيا برصاص الاحتلال قرب حدود غزة

اختيارات الوطن

الحلقة الثانية في حلَّة واحدة طريقة تحضير مكرونة بالسبانخ والفراخ

رمضان.. يمسح أحزان «السياسة»

رمضان.. يمسح أحزان «السياسة»

مفطرون برخصة فى شهر رمضان: «طلاب وأصحاب مهن شاقة ومرضعات ومرضى».. وخلافات فقهية حول «المنتخب»

مفطرون برخصة فى شهر رمضان: «طلاب وأصحاب مهن شاقة ومرضعات ومرضى».. وخلافات فقهية حول «المنتخب»

الابن البار يساعد والدته فى التنظيف والغسيل: «قلبى وربى راضيين عليك»

الابن البار يساعد والدته فى التنظيف والغسيل: «قلبى وربى راضيين عليك»

وداعاً لاستغلال الـ«توك توك» فى شبين القناطر

وداعاً لاستغلال الـ«توك توك» فى شبين القناطر

الأكثر قراءة

عاجل